Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, 5 người bị thương

Khoảng 3h50 ngày 6/9, tại Km508+000 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua địa bàn xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 38B-012.xx và xe đầu kéo biển kiểm soát 37H-173.xx, kéo theo rơ-moóc 37RM-031.xx, đang lưu thông cùng chiều theo hướng Bắc - Nam thì xảy ra va chạm.

Vụ tai nạn khiến 5 người trên xe khách bị thương, chủ yếu ở vùng cổ, tay và chân. Hai phương tiện bị hư hỏng, nằm giữa làn số 2, khiến giao thông hướng Bắc - Nam trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi bị ùn tắc.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, tổ chức phân luồng phương tiện xuống nút giao giữa cao tốc và tỉnh lộ 548, đoạn qua xã Đồng Lộc, sau đó di chuyển ra Quốc lộ 1.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa, mặt đường khô ráo, các điều kiện về hệ thống an toàn giao thông trên tuyến được đảm bảo.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.