English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, 5 người bị thương

Chủ Nhật, 10:53, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, khiến 5 người bị thương, giao thông hướng Bắc - Nam ùn tắc.

Khoảng 3h50 ngày 6/9, tại Km508+000 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua địa bàn xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo.

xe khach va cham xe dau keo tren cao toc bai vot - ham nghi, 5 nguoi bi thuong hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 38B-012.xx và xe đầu kéo biển kiểm soát 37H-173.xx, kéo theo rơ-moóc 37RM-031.xx, đang lưu thông cùng chiều theo hướng Bắc - Nam thì xảy ra va chạm.

Vụ tai nạn khiến 5 người trên xe khách bị thương, chủ yếu ở vùng cổ, tay và chân. Hai phương tiện bị hư hỏng, nằm giữa làn số 2, khiến giao thông hướng Bắc - Nam trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi bị ùn tắc.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, tổ chức phân luồng phương tiện xuống nút giao giữa cao tốc và tỉnh lộ 548, đoạn qua xã Đồng Lộc, sau đó di chuyển ra Quốc lộ 1.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa, mặt đường khô ráo, các điều kiện về hệ thống an toàn giao thông trên tuyến được đảm bảo.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe khách gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc, khoảng 20 người nhập viện
Xe khách gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc, khoảng 20 người nhập viện

VOV.VN - Ô tô khách gặp tai nạn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An khiến khoảng 20 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó một người bị thương nặng.

Xe khách gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc, khoảng 20 người nhập viện

Xe khách gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc, khoảng 20 người nhập viện

VOV.VN - Ô tô khách gặp tai nạn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An khiến khoảng 20 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó một người bị thương nặng.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, giao thông ùn tắc kéo dài
Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, giao thông ùn tắc kéo dài

VOV.VN - Tối 8/6, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 phương tiện xảy ra trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ trong điều kiện thời tiết mưa lớn, đường trơn trượt. Vụ việc khiến nhiều người bị thương, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, giao thông ùn tắc kéo dài

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, giao thông ùn tắc kéo dài

VOV.VN - Tối 8/6, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 phương tiện xảy ra trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ trong điều kiện thời tiết mưa lớn, đường trơn trượt. Vụ việc khiến nhiều người bị thương, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, xe khách biến dạng, 19 người bị thương
Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, xe khách biến dạng, 19 người bị thương

VOV.VN - Rạng sáng 7/6, một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, khiến nhiều hành khách bị thương.

Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, xe khách biến dạng, 19 người bị thương

Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, xe khách biến dạng, 19 người bị thương

VOV.VN - Rạng sáng 7/6, một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, khiến nhiều hành khách bị thương.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục