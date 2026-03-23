Một vụ va chạm vừa xảy ra giữa xe khách và xe ô tô con trên QL6, khiến 1 người bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Xe khách và xe con bị hỏng nặng, 1 người bị thương sau va chạm trên QL6

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h40 ngày 23/3, tại KM153+100 QL6 đoạn qua xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Thời điểm này, xe ô tô khách mang BKS 26H033.xx do ông Đoàn Văn Tướng điều khiển, lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ BKS 89A682.xx do anh Lê Văn Dũng điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Xe con bị hư hỏng nặng sau va chạm

Vụ va chạm khiến 1 người bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng phần đầu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.