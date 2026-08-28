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Xe máy đang lưu thông bất ngờ bốc cháy tại ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, Hà Nội

Thứ Sáu, 10:23, 28/08/2026
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VOV.VN - Vào khoảng 8h30 ngày 28/8, một xe máy đang lưu thông qua ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, phường Giảng Võ, Hà Nội, bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phương tiện, tạo cột khói đen giữa khu vực đông phương tiện qua lại.

Theo ghi nhận, thời điểm trên, chiếc xe máy đang di chuyển qua khu vực ngã tư Kim Mã - Liễu Giai thì bất ngờ phát lửa. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm phần thân xe và tạo thành cột khói đen. Đáng chú ý, theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, sau khi phát hiện xe bốc cháy, chủ phương tiện không tiến hành dập lửa hoặc nhờ người dân xung quanh hỗ trợ mà để lại xe rồi rời khỏi hiện trường.

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Hiện trường xảy ra vụ cháy

Đám cháy giữa nút giao đông phương tiện khiến nhiều người đi đường chú ý, đồng thời ảnh hưởng đến việc lưu thông qua khu vực. Phát hiện vụ việc, một cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Kim Mã - Liễu Giai cùng các cán bộ của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng sử dụng bình chữa cháy để khống chế ngọn lửa, ngăn đám cháy tiếp tục lan rộng. Sau một thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt. Chiếc xe máy bị hư hỏng do lửa thiêu rụi.

Theo thông tin từ UBND phường Giảng Võ, hai người đi trên chiếc xe máy đều an toàn, không ghi nhận thiệt hại về người. Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng tại một trong những khu vực có mật độ phương tiện cao của Hà Nội. Việc lực lượng chức năng có mặt và xử lý kịp thời giúp hạn chế nguy cơ cháy lan, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện đang lưu thông qua nút giao.

Hiện nguyên nhân khiến chiếc xe máy bất ngờ bốc cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
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