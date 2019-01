Xe ô tô cháy rụi trên quốc lộ do lỗi kỹ thuật

PC_Article_AfterShare_1

Theo Thượng tá Trần Văn Vang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Điện Biên, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 21/1 tại Km19+800, Quốc lộ 279, địa phận xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Chiếc xe bị cháy tại hiện trường.

Tại thời điểm nêu trên, xe ô tô con mang biển kiểm soát 75K-4112 do lái xe Nguyễn Văn Minh, cư trú tại thị trấn Tuần Giáo điều khiển đang di chuyển theo hướng Tuần Giáo đi thành phố Điện Biên Phủ thì bất ngờ phát lửa bốc cháy. Do lửa cháy nhanh từ hệ thống máy nên đã nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn chiếc ô tô này. May mắn không xảy ra thiệt hại về người.

Nguyên nhân được cơ quan chức năng xác định là do phương tiện đã cũ, bị lỗi kỹ thuật nên phát hoả từ hệ thống chứa xăng, gây ra vụ cháy.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Theo khuyến cáo của Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên, đối với các phương tiện đã có thời gian sử dụng lâu, chủ sở hữu cần thường xuyên kiểm tra để xác định các lỗi, thay thế các linh kiện đã cũ. Cùng với đó khi xuống các đoạn đèo dốc, cần di chuyển đúng tốc độ quy định, tránh việc rà phanh nhiều gây nóng, dẫn đến mất phanh và cũng có thể gây ra tình trạng cháy xe tương tự./.

Xe bốc cháy ngùn ngụt giữa phố, chủ xe tháo chạy VOV.VN - Đang di chuyển trên đường bỗng chiếc xe máy bị cháy dữ dội, người điều khiển xe bất chấp nguy hiểm, mở cốp lấy đồ rồi tháo chạy trước khi cháy lớn

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER