Xe ô tô tải đâm vào nhà dân làm 3 cháu bé bị thương tại Phú Yên

Lúc 16h20 chiều nay (13/10), tại Km4+760, Đường tỉnh 643 đoạn qua thôn Tân Lập, xã An Mỹ, huyện Tuy An, xe ô tô tải chở đá mang biển kiểm soát 78C- 057.04 do ông Nguyễn Văn Đa, 30 tuổi, thường trú thôn Long Phụng, xã Hoà Trị, huyện Phú Hòa điều khiển lưu hành hướng Sơn Định - Hoà Đa.

Xe tải đâm vào nhà dân

Khi đến địa điểm vừa nêu, xe ô tô tải mất lái, đâm vào nhà ông Nguyễn Việt Hiếu. Vụ tai nạn khiến cháu Hồ Văn Triều, 10 tuổi; Nguyễn Việt Tiến, 10 tuổi; Nguyễn Việt Thảo, 4 tuổi đang chơi trong nhà ông Hiếu bị thương.

Vụ tai nạn làm 3 cháu bé trong nhà bị thương

Tại hiện trường, phần đầu xe tải hư hỏng nặng, đá trên xe đổ xuống nền nhà. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.