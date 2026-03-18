Xe tải chở đất tông nát đuôi xe chở học sinh, nhiều em bị thương

Thứ Tư, 15:01, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

Vụ va chạm giữa xe tải và ô tô đưa đón học sinh xảy ra vào sáng 18/3 tại Thái Nguyên đã khiến nhiều học sinh bị xây xước, chiếc xe đưa đón bị đẩy đi hàng chục mét.

Sáng 18/3, tại Thái Nguyên xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải chở đất và ô tô đưa đón học sinh, khiến phương tiện chở học sinh bị đẩy đi hàng chục mét.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 6h50 cùng ngày trên tuyến đường nối Quốc lộ 37 với đường tỉnh 269B, theo hướng từ xã Tân Thành đi Cầu Mây.

Sau cú va chạm, phần đuôi xe ô tô chở học sinh bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Hà Thanh)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô (loại 24 chỗ) đang dừng sát lề đường để đón học sinh thì bất ngờ bị một xe tải mang biển kiểm soát 20H-048.04, lưu thông cùng chiều từ phía sau, lao tới đâm mạnh. Cú va chạm khiến xe chở học sinh bị đẩy về phía trước khoảng 30–40m.

Trên xe lúc đó có hơn 10 học sinh. Vụ tai nạn khiến các em hoảng loạn. Một em ngồi phía sau bị xây xước và đã được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị. Một số em khác cũng bị xây xát nhẹ.

Tại hiện trường, phần đuôi xe ô tô bị hư hỏng nặng, trong khi xe tải bị vỡ kính chắn gió. Tuyến đường xảy ra tai nạn là đường liên xã, được chia thành hai làn xe và không có vỉa hè.

Phần kính chắn gió xe  tải bị vỡ, xuất hiện nhiều vết nứt. (Ảnh: Hà Thanh)

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Bảo Khánh/VietNamNet
Tag: tai nạn tai nạn giao thông tai nạn ở Thái Nguyên tai nạn xe tải xe chở học sinh Thái Nguyên
Hưng Yên yêu cầu báo cáo khẩn vụ nữ sinh lớp 7 nghi uống thuốc trừ sâu
VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu xác minh, báo cáo khẩn vụ nữ sinh lớp 7 nhập viện cấp cứu nghi do uống thuốc trừ sâu, liên quan đến áp lực tâm lý trong trường học.

Đề xuất lái xe vi phạm nhiều lần, DN vận tải có thể bị đình chỉ khai thác
VOV.VN - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn bản đề xuất, nếu để lái xe vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều lần, doanh nghiệp vận tải có thể bị phạt tiền, đình chỉ khai thác phương tiện/tuyến có thời hạn và đề xuất hình sự hóa trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Vì sao Hà Nội dựng "lô cốt" ở hàng loạt tuyến đường gây ùn ứ giao thông?
VOV.VN - Từ 15/3, trên hàng loạt tuyến đường, phố của Hà Nội xuất hiện nhiều "lô cốt" gây ùn ứ giao thông. Thậm chí có điểm gây ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Theo cơ quan chức năng, đây là biện pháp bắt buộc nhằm phục vụ thi công các dự án chống ngập quy mô lớn.

