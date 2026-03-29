Xe tải chở sầu riêng bốc cháy giữa đêm trên quốc lộ

Vào lúc gần 0h ngày 28/3 tại Km 1992+600 Quốc lộ 1, thuộc khu phố 3, phường Thanh Hòa hướng Mỹ Tho- Mỹ Thuận ô tô tải mang biển kiểm soát 66C-198.76 có trọng tải 2,5 tấn do tài xế Phạm Thành Công, (sinh 1984, ngụ ấp Phú Bình 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển. Xe đang chở trái sầu riêng thì tự bốc cháy từ phía cabin.

Xe tải bốc cháy trong đêm tối

Khi phát hiện ngọn lửa, tài xế cho xe chạy vào lề đường và điện thoại báo Phòng Cảnh sát phòng cháy- chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Đồng Tháp).

Nhận tin báo, Đội cứu nạn, cứu hộ khu vực Cai Lậy (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp) đã huy động 2 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường để khẩn trương dập tắt lửa.

Lực lượng cảnh sát PCCC dập tắt ngọn lửa

Vụ cháy tuy không gây ảnh hưởng đến tính mạng con người nhưng ô tô tải và hàng hóa trong xe bị thiệt hại nặng.