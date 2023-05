Xe tải tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ, 3 người thương vong

Thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 30/5, một chiếc xe tải lưu thông trên đường Thuận An Hoà ra đường Mỹ Phước-Tân Vạn.

Khi xe đến ngã tư giao nhau giữa đường Thuận An Hòa với Mỹ Phước - Tân Vạn (thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An) thì bất ngờ tông vào nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ.

Nhiều xe máy nằm dưới đầu xe tải (ảnh: ĐC)

Cú tông mạnh khiến hàng loạt xe máy bị lùa ra giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Xe tải chỉ dừng lại khi tông vào một xe container đang lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Tại nạn khiến 2 người bị thương, 1 người tử vong tại chỗ và 3 xe máy hư hỏng nặng nằm trước đầu xe tải.

Nhận tin báo, Công an thành phố Thuận An nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường (ảnh: ĐC)

Tai nạn xảy ra trong khung giờ xe container được lưu thông trên đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn nên khiến tuyến đường này kẹt xe nghiêm trọng. Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương tăng cường lực lượng điều tiết giao thông.

Hiện, tài xế đã được đưa về trụ sở Công an phường An Phú. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ./.