Xem xét dừng thu phí cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đang bị hư hỏng

Sáng 11/10, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã yêu cầu Bộ GTVT báo cáo trực tiếp tình hình và giải pháp xử lý hiện tượng hư hỏng cục bộ trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đang xảy ra.

Phó Thủ tướng khẳng định: “Thiết kế đường cao tốc phải tính hết các bài toán tổ hợp rất nhiều yếu tố như xe quá tải trọng, các điều kiện mưa, gió, bão lũ, động đất…đã được tính hết trong phương án thiết kế. Nếu nói là do “mưa đầu mùa” không chấp nhận được. Yêu cầu đồng chí Bộ trưởng đưa ra giải pháp”.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa thông xe mới hơn 1 tháng nhưng đã xuất hiện nhiều điểm ổ gà, rạn nứt mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh Zing.vn

Báo cáo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, trong sáng nay, Bộ GTVT đã cử đoàn công tác xuống hiện trường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi kiểm tra tình hình cụ thể, đến 11h trưa nay đoàn công tác sẽ có báo cáo khẩn về Bộ GTVT để có giải pháp xử lý.

“Ngay sau khi nhận được báo cáo, Bộ GTVT sẽ xem xét và tính đến khả năng Bộ sẽ chỉ đạo dừng thu phí, yêu cầu chủ đầu tư phải khắc phục khẩn cấp. Sau khi khắc phục xong, Bộ sẽ cho kiểm tra, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật mới cho thu phí trở lại. Đây là công trình thu phí của người dân không thể để tình trạng đường hỏng mà vẫn cho doanh nghiệp thu phí”, Bộ trưởng khẳng định.

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, liên quan đến những thông tin “đường hỏng do mưa đầu mùa” và “đường hỏng do xe quá tải”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, về góc độ chuyên môn, Bộ GTVT khẳng định những nguyên nhân nêu trên là không chính đáng, “không thể có việc do mưa làm hỏng mặt đường, đây là việc do công tác thi công, giám sát công trình”.

Với những giải pháp khẩn cấp Bộ GTVT đưa ra, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình hoan nghênh sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của Bộ GTVT trước sự việc này.

Trước đó, trả lời câu hỏi vì sao cao tốc đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng và mới đưa vào sử dụng (đoạn Đà Nẵng-Tam Kỳ thông xe hồi tháng 8/2017, đoạn Tam Kỳ-Quảng Ngãi vừa thông xe tháng 9/2018) đã hư hỏng mặt đường, ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi cho rằng hư hỏng xảy ra có tính chất cục bộ và “phỏng đoán” 3 nguyên nhân.

Mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang được vá tạm thời thủ công bằng bê tông nhựa.

Thứ nhất, tại một số vị trí độ dính bám của lớp bê tông nhựa, đặc biệt lớp bê tông nhựa tạo nhám rất mỏng và đa phần độ dính bám không được tốt, có thể do trong quá trình thi công vệ sinh chưa kỹ để bụi bẩn bám trên bề mặt lớp bê tông nhựa bình thường.

Thứ hai, do phương tiện lưu thông trên cao tốc làm... rơi vãi dầu diezel “rất kỵ với bê tông nhựa”.

Thứ ba, do mưa đọng cục bộ tại một số vị trí thấp trũng.

“Dưới tác động của tải trọng các bánh xe lưu thông qua những vị trí này, làm mất đi tính liên kết của lớp bê tông nhựa ngậm nước, dễ làm bong tróc lớp bê tông nhựa này. Với lưu lượng xe lưu thông lớn, di chuyển qua các ổ gà cũng làm lan rộng hư hỏng ra xung quanh. Việc này xảy ra cũng là thông thường đối với tất cả kết cấu bê tông nhựa”, ông Thành giải thích.

Diễn biến liên quan, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng khẳng định, nguyên nhân gây bong tróc, ổ gà trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi không phải do thời tiết như công bố của Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi mà do lỗi trong quá trình thi công.

Được biết, sau khi thông xe toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (tháng 9/2018), lượng phương tiện lưu thông tăng cao đạt trên dưới 6.000 phương tiện/ngày tăng gấp 4-5 lần so với thời điểm thông xe đoạn JICA.

Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có tổng chiều dài gần 140km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với 4 làn xe lưu thông và hai làn dừng khẩn cấp (giai đoạn 1).

Tốc độ thiết kế 120km/giờ (đoạn đặc biệt khó khăn 100km/giờ). Dự án được chia làm 13 gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng. Ngày 2/9, tuyến cao tốc này chính thức thông xe./.

