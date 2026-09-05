English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xóa nhà tạm cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Thứ Bảy, 10:24, 05/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch để triển khai xây mới, sửa chữa 125 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhằm góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống. Thời gian hoàn thành các căn nhà được thành phố phấn đấu trong vòng 10 ngày.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, thực hiện Công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thành phố Cần Thơ sẽ triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

xoa nha tam cho con de cua nguoi hoat dong khang chien bi nhiem chat doc hoa hoc hinh anh 1
Cần Thơ sẽ triển khai xây mới, sửa chữa 125 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, thành phố sẽ hỗ trợ xây mới và sửa chữa 125 căn nhà tại 47 xã, phường, trong đó xây mới 65 căn và sửa chữa 60 căn. Thời gian thực hiện từ ngày 7 đến ngày 17/9/2026. Lễ xuất quân được tổ chức vào ngày 7/9 tại 9 địa điểm trên địa bàn thành phố.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, để đẩy nhanh tiến độ công việc, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ 300 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phối hợp cùng lực lượng tại địa phương triển khai xây dựng, sửa chữa nhà cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố.

Theo đó, lực lượng được bố trí theo từng địa bàn, từng công trình, căn cứ khối lượng và tiến độ thực tế, ưu tiên những nơi khó khăn, công trình cấp thiết; các sở, ban ngành thành phố và địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Quân khu 9, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bàn giao mặt bằng, bảo đảm vật tư, nhân lực và kiểm soát chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 125 căn nhà trong thời gian 10 ngày từ ngày 7/9 đến 17/9/2026.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng phấn đấu xóa 5.757 nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2027
Đà Nẵng phấn đấu xóa 5.757 nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2027

VOV.VN - Đà Nẵng phấn đấu xóa toàn bộ 5.757 căn nhà tạm, nhà dột nát còn lại đến hết năm 2027, với tổng kinh phí dự kiến gần 500 tỷ đồng, huy động từ ngân sách và các nguồn lực xã hội.

Đà Nẵng phấn đấu xóa 5.757 nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2027

Đà Nẵng phấn đấu xóa 5.757 nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2027

VOV.VN - Đà Nẵng phấn đấu xóa toàn bộ 5.757 căn nhà tạm, nhà dột nát còn lại đến hết năm 2027, với tổng kinh phí dự kiến gần 500 tỷ đồng, huy động từ ngân sách và các nguồn lực xã hội.

Lào Cai quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công, hộ thân nhân liệt sĩ
Lào Cai quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công, hộ thân nhân liệt sĩ

VOV.VN - Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ người có công, hộ thân nhân liệt sĩ ở nhà tạm, nhà dột nát.

Lào Cai quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công, hộ thân nhân liệt sĩ

Lào Cai quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công, hộ thân nhân liệt sĩ

VOV.VN - Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ người có công, hộ thân nhân liệt sĩ ở nhà tạm, nhà dột nát.

Đã xóa hơn 2.760 căn nhà tạm, nhà dột nát ở Đồng Tháp
Đã xóa hơn 2.760 căn nhà tạm, nhà dột nát ở Đồng Tháp

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng và nghiệm thu được 2.767 căn nhà thay thế cho các căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Đã xóa hơn 2.760 căn nhà tạm, nhà dột nát ở Đồng Tháp

Đã xóa hơn 2.760 căn nhà tạm, nhà dột nát ở Đồng Tháp

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng và nghiệm thu được 2.767 căn nhà thay thế cho các căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% kế hoạch đề ra.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục