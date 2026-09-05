Xóa nhà tạm cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Theo UBND thành phố Cần Thơ, thực hiện Công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thành phố Cần Thơ sẽ triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

Cần Thơ sẽ triển khai xây mới, sửa chữa 125 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, thành phố sẽ hỗ trợ xây mới và sửa chữa 125 căn nhà tại 47 xã, phường, trong đó xây mới 65 căn và sửa chữa 60 căn. Thời gian thực hiện từ ngày 7 đến ngày 17/9/2026. Lễ xuất quân được tổ chức vào ngày 7/9 tại 9 địa điểm trên địa bàn thành phố.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, để đẩy nhanh tiến độ công việc, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ 300 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phối hợp cùng lực lượng tại địa phương triển khai xây dựng, sửa chữa nhà cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố.

Theo đó, lực lượng được bố trí theo từng địa bàn, từng công trình, căn cứ khối lượng và tiến độ thực tế, ưu tiên những nơi khó khăn, công trình cấp thiết; các sở, ban ngành thành phố và địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Quân khu 9, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bàn giao mặt bằng, bảo đảm vật tư, nhân lực và kiểm soát chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 125 căn nhà trong thời gian 10 ngày từ ngày 7/9 đến 17/9/2026.