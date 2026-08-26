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Xôn xao clip nhà cao tầng đổ sập khi tháo dỡ ở Bắc Ninh, người đi đường thót tim

Thứ Tư, 11:20, 26/08/2026
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VOV.VN - Ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch UBND phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, ngôi nhà này do gia chủ tự tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội nên thời điểm đó không có ai trong nhà.

Trong những ngày 25- 26/8, trên mạng xã hội xuất hiện, chia sẻ clip ghi lại cảnh ngôi nhà cao tầng ở khu phố Long Vỹ, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ đổ sập gây xôn xao.

Video: Hiện trường nhà đổ sập.

Điểm đáng chú ý là ngôi nhà đổ sập xuống đã "nuốt chửng" nhiều cây xanh, cùng với đó là suýt đè trúng nhiều người đang điều khiển phương tiện giao thông trên đường.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch UBND phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, sự việc diễn ra vào tối hôm qua (25/8).

"Ngôi nhà này do gia chủ tự tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội nên thời điểm đó không có ai trong nhà. Hiện phường đang vận động các hộ dân tự tháo dỡ để bàn giao đất cho dự án", ông Sử nói và cho biết đang chỉ đạo cơ quan chức năng của phường kiểm tra, rà soát trong quá trình tháo dỡ có sơ suất gì không.

Kinh Bắc/VOV.VN
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