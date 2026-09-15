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Xôn xao suất ăn bán trú 30.000 đồng tại trường tiểu học ở Nghệ An

Thứ Ba, 10:57, 15/09/2026
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VOV.VN - Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một suất ăn bán trú được cho là tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, Nghệ An, kèm ý kiến cho rằng khẩu phần chưa tương xứng với mức giá 30.000 đồng/suất.

Sáng 15/9, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, bà Trần Thị Mận, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 xác nhận, hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội là suất ăn bán trú của trường, phục vụ bữa trưa ngày 14/9.

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Suất ăn bán trú 30.000 đồng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo bà Mận, thực đơn phục vụ khoảng 1.800 suất ăn trưa gồm cơm trắng, chả cá thác lác, trứng thịt băm, canh rau ngót nấu thịt, bí xào và một hộp sữa TH, với giá 30.000 đồng/suất. Suất ăn được đăng trên mạng xã hội thiếu một hộp sữa so với thực đơn đầy đủ.

Đây là suất ăn bán trú phục vụ chung cho giáo viên và học sinh. Việc cung cấp suất ăn do doanh nghiệp bên ngoài thực hiện, bởi bếp ăn của trường chật hẹp, diện tích không bảo đảm để tổ chức nấu ăn.

Bà Mận cho biết, ngày 14/9 là ngày đầu đơn vị cung cấp suất ăn tổ chức chia thức ăn theo khay/suất. Trong quá trình chia suất đã phát sinh chênh lệch khẩu phần, khiến một số khay có phần ăn ít hơn.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 thừa nhận, suất ăn trong hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội hơi ít so với khẩu phần thông thường.

Ngay chiều 14/9, nhà trường đã làm việc với công ty cung cấp suất ăn, yêu cầu lưu ý việc chia suất, bảo đảm khẩu phần đồng đều, tránh tái diễn tình trạng có học sinh nhận phần ăn ít hơn.

Bá Thăng/VOV.VN
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