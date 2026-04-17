Thái Nguyên: Phanh phui đường dây “bôi trơn” suất ăn học đường, 3 người bị bắt

Thứ Sáu, 21:09, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 17/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bóc gỡ đường dây cung cấp suất ăn kém chất lượng, đồng thời khởi tố vụ án “đưa hối lộ, nhận hối lộ”, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan, gây rúng động dư luận.

Liên quan đến chuyên án bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn”, thực phẩm kém chất lượng vào các trường học, chiều 17/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” trong việc cung cấp suất ăn và thực phẩm vào trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1976, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Nguyễn Văn Thành, địa chỉ xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1981, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên (nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa) và Trần Thị Hằng, sinh năm 1982, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên (Kế toán Trường Mầm non Nam Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên).

thai nguyen phanh phui duong day boi tron suat an hoc duong, 3 nguoi bi bat hinh anh 1
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề chính là “Mua bán thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín”. Từ năm học 2022 - 2026, hộ kinh doanh này đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn cho nhiều trường học thuộc huyện Đồng Hỷ cũ.

Tại Trường Mầm non Nam Hòa, để được cung cấp thực phẩm và suất ăn năm học 2024 - 2025, Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận, thống nhất chi trả cho bà Nguyễn Thị Tâm và Trần Thị Hằng số tiền bằng 6% tổng giá trị hàng hoá nhà trường mua trong tháng; việc chi trả trên được thực hiện từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026.

Căn cứ vào các hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành về tội “đưa hối lộ”; Trần Thị Hằng và Nguyễn Thị Tâm về tội “nhận hối lộ”. Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật để điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 25/3/2026, phụ huynh học sinh Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh tình trạng thịt lợn nhà trường sử dụng có biểu hiện nhiễm dịch bệnh (sau đó có kết quả xét nghiệm kết luận số thịt trên  dương tính với vi-rút dịch tả lợn Châu Phi và vi khuẩn E.coli). Số thịt trên do hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành cung cấp.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn”, thực phẩm kém chất lượng vào các trường học. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tích cực điều tra và mở rộng vụ án.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Thái Nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ suất ăn học đường thực phẩm bẩn
Khởi tố vụ án vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép ở Thái Nguyên
Khởi tố vụ án vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố 26 người, lộ doanh thu "bóng cười" khủng tại Sành Lounge
Khởi tố 26 người, lộ doanh thu “bóng cười” khủng tại Sành Lounge

VOV.VN - Ngày 01/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can liên quan đến hoạt động kinh doanh “bóng cười” (khí N2O) tại cơ sở “Sành Lounge”, địa chỉ số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa.

