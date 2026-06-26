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Xử lý doanh nghiệp thi công cao tốc vi phạm an toàn giao thông

Thứ Sáu, 10:16, 26/06/2026
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VOV.VN - Ngày 26/6, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông- Bộ Công an, đóng tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa lập biên bản xử lý đối với Tổng Công ty Xây dựng Tr. S., và cá nhân liên quan về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, công ty T.S., bị xử lý với các lỗi vi phạm, gồm: đưa phương tiện xe máy chuyên dùng không gắn biển số; không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện tham gia giao thông; không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông.

Hai ông  L.D.M. và T.T.P. bị lập biên bản xử lý lần lượt về các hành vi điều khiển xe mô tô đi vào đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, không có giấy phép lái xe; điều khiển xe máy chuyên dùng (xe đào bánh lốp) không gắn biển số, không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

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Phương tiện đi vào đường dẫn lên đường cao tốc vi phạm về TTATGT

Riêng đối với chủ xe mô tô, bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định. Tổng mức xử phạt đối với doanh nghiệp và người vi phạm nêu trên là hơn 108 triệu đồng.

Trước đó, chiều 23/6 trên đường dẫn cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm nói trên đối với doanh nghiệp và cá nhân liên quan đang thi công công trình trên cao tốc.

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Một trong các phương tiện vi phạm ATGT bị xử lý

Tài xế L.D.M. điều khiển xe mô tô và T.T.P. điều khiển xe máy chuyên dùng (xe đào bánh lốp) cùng thuộc Tổng Công ty Xây dựng T.S., đang chở cốt thép đi vào khu vực Trạm thu phí nút giao IC5 để thi công dự án cao tốc nhưng không chấp hành đúng các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
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