Xử lý khẩn cấp sự cố mái kè biển Hải Thịnh 3

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có chỉ đạo sau khi nhận được Báo cáo số 3485/BC-SNNMT ngày 4/4/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về sự cố sạt sập, lún võng mái kè biển Hải Thịnh 3 tại vị trí K25+500, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh.

Lực lượng chức năng đang xử lý khắc phục tình trạng sụt lún tuyến đê biển Hải Thịnh 3

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND xã Hải Thịnh khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tổ chức hộ đê ngay theo phương châm “4 tại chỗ”; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến đê biển. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, theo dõi chặt chẽ các vị trí hư hỏng để kịp thời xử lý ngay từ giờ đầu khi phát sinh sự cố; báo cáo về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục sự cố công trình theo thẩm quyền; bảo đảm an toàn các tuyến đê, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai và tuân thủ quy định pháp luật.

Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp. Kết quả thực hiện phải được báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/4/2026.

Sự cố tại mái kè biển Hải Thịnh 3 xảy ra trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê biển Hải Hậu - công trình trọng yếu trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ dân cư và sản xuất khu vực ven biển.