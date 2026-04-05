中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử lý khẩn cấp sự cố mái kè biển Hải Thịnh 3

Chủ Nhật, 11:27, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước sự cố sạt sập, lún võng mái kè biển Hải Thịnh 3 (đê biển Hải Hậu), UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tuyệt đối tuyến đê biển.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có chỉ đạo sau khi nhận được Báo cáo số 3485/BC-SNNMT ngày 4/4/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về sự cố sạt sập, lún võng mái kè biển Hải Thịnh 3 tại vị trí K25+500, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh.

xu ly khan cap su co mai ke bien hai thinh 3 hinh anh 1
Lực lượng chức năng đang xử lý khắc phục tình trạng sụt lún tuyến đê biển Hải Thịnh 3

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND xã Hải Thịnh khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tổ chức hộ đê ngay theo phương châm “4 tại chỗ”; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến đê biển. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, theo dõi chặt chẽ các vị trí hư hỏng để kịp thời xử lý ngay từ giờ đầu khi phát sinh sự cố; báo cáo về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục sự cố công trình theo thẩm quyền; bảo đảm an toàn các tuyến đê, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai và tuân thủ quy định pháp luật.

Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp. Kết quả thực hiện phải được báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/4/2026.

Sự cố tại mái kè biển Hải Thịnh 3 xảy ra trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê biển Hải Hậu - công trình trọng yếu trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ dân cư và sản xuất khu vực ven biển.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục