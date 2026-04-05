Thời tiết hôm nay 5/4: Nắng nóng gia tăng trên diện rộng, có nơi vượt 39 độ

Chủ Nhật, 06:42, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 5/4, nắng nóng gia tăng tại nhiều khu vực, đặc biệt, từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ có nơi trên 39 độ C. Trong khi đó, Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vài nơi vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 4 đến ngày 6/4, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, với xu thế nắng nóng gia tăng tại nhiều khu vực.

Tại Bắc Bộ, đêm 4 và ngày 5/4, thời tiết có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ. Sang đêm 5 và ngày 6/4, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện rải rác vào ban đêm, ban ngày trời nắng; khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Gia Lai, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày phổ biến nắng nóng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt; Các khu vực còn lại trên cả nước, mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng; một số nơi có nắng nóng, trong đó miền Đông Nam Bộ ghi nhận nắng nóng rõ rệt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 4,  ngày 5/4

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nắng nóng lan rộng miền Trung, có nơi vượt 38°C

VOV.VN - Trong 1–2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục bao trùm khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và miền Đông Nam Bộ, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có thể vượt 38°C, độ ẩm thấp gây cảm giác oi bức, khô nóng kéo dài.

Bác sĩ cảnh báo: Nắng nóng và sai lầm khi uống nước dễ hại thận

Nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm tại Hà Tĩnh, có thể vượt 40 độ C trong mùa hè 2026

Nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La tăng cường phòng, chống cháy rừng

