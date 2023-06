Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chính sách giảm nghèo để trục lợi

Sau 2 năm (2021 - 2022) triển khai thực hiện công tác giảm nghèo (theo chuẩn nghèo mới) giai đoạn 2021 - 2025, tỉ lệ hộ nghèo huyện Sơn Tây còn 42,38%- tương ứng với gần 2.500 hộ dân.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại buổi làm việc

Đáng quan tâm là hộ nghèo có lao động trong độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi chiếm tỷ lệ rất cao- gần 43%, tương ứng với hơn 1.000 hộ. Nguyên nhân khách quan là hộ nghèo đang hưởng chế độ xã hội; nghèo do mới tách hộ; nghèo do không có đất sản xuất, không có vốn sản xuất, kinh doanh; Nghèo do không có lao động hay nghèo do không có công cụ, phương tiện sản xuất.. Nguyên nhân chủ quan là nghèo do không có kiến thức về sản xuất, không có kỹ năng lao động; Nghèo do lười biếng lao động. Hơn 200 hộ nghèo do thường xuyên say xỉn, không làm việc.

Các ý kiến tại buổi làm việc chỉ ra rằng, dù được hỗ trợ rất nhiều từ các chương trình mục tiêu quốc gia nhưng huyện Sơn Tây chưa tận dụng triệt để. Địa phương này có nguồn lao động dồi dào nhưng tỷ lệ không có việc làm khá cao, năng suất lao động thấp…

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây phải chủ động các giải pháp giảm nghèo, đồng thời xử lý nghiêm hành vi trục lợi: “Đổi mới thực hiện các chương trình dự án và chính sách giảm nghèo tôi rất quan tâm đến việc cán bộ ở xã cùng với bà con nhân dân để đánh giá và triển khai thực hiện các chương trình này như thế nào. Xác định cụ thể khả năng thoát nghèo của từng hộ và khả năng xác định nhu cầu của từng hộ để hỗ trợ sản xuất. Rồi khả năng và thời gian để người dân cũng có thể cùng tham gia thực hiện cùng với thiết kế chương trình của chúng ta. Nhưng, đồng thời cũng xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng chính sách giảm nghèo để trục lợi”./.