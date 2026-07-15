Xử lý nghiêm nhóm thanh thiếu niên "bốc đầu" xe máy từ clip trên mạng xã hội

Trước đó, ngày 10/7, lực lượng chức năng phát hiện clip ghi lại cảnh các đối tượng vi phạm lan truyền trên các hội nhóm mạng xã hội. Đội CSGT đường bộ số 1 đã khẩn trương phối hợp với Công an các xã rà soát, truy tìm phương tiện và người vi phạm.

Nhóm thanh thiếu niên và các phương tiện tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ các đối tượng liên quan, lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị xử phạt tổng số tiền 35 triệu đồng và tịch thu 1 xe mô tô vi phạm theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B6-354.99 là Phan Ngọc T. (sinh năm 2007) bị xử lý với các lỗi: không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái, biển số bị che lấp và điều khiển xe chạy bằng một bánh.

Đối với xe mô tô 36AB-862.01, người điều khiển là Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 2009) và người ngồi sau là Đoàn Quang L. (sinh năm 2012) bị xử lý về hành vi: điều khiển xe không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Chủ phương tiện này cũng bị đề nghị xử phạt về hành vi giao xe không gắn biển số tham gia giao thông.

Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.