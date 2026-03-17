Xử lý nhà thầu vụ nhà dân "treo" mép vực ở Đồng Nai

Xử lý nghiêm sai phạm

Trước bức xúc của dư luận về sự cố thi công dự án ĐT.753, Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã quyết định xử lý nghiêm các đơn vị liên quan.

Đoạn đường đang thi công

Cụ thể, Ban đã xử lý đơn vị thi công và kiên quyết chấn chỉnh đơn vị tư vấn giám sát - bộ phận được ví như “con mắt" của chủ đầu tư tại hiện trường. Lãnh đạo Ban khẳng định, sẽ loại bỏ các đơn vị yếu kém năng lực ra khỏi các dự án trong tương lai.

Song song với việc chấn chỉnh thi công, chủ đầu tư cam kết tuân thủ đúng trình tự pháp luật trong công tác bồi thường. Nếu đạt được sự đồng thuận về phương án giá, thủ tục chi trả có thể hoàn tất nhanh chóng trong vòng một tháng.

Ban QLDA cũng cam kết hoàn trả đường lên rẫy, hỗ trợ hạ nền đối với các diện tích đất cao hơn mặt đường và phối hợp cùng UBND xã Tân Lợi (trước đây thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ) tháo gỡ khó khăn về mặt pháp lý cho các trường hợp nhà xây trên đất nông nghiệp từ lâu.

Ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban QLDA khẳng định: "Những vấn đề trong thẩm quyền, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh chóng; những vấn đề cần phối hợp, Ban sẽ là cầu nối giữa người dân với chính quyền địa phương để đảm bảo sau khi dự án hoàn thành, người dân phải có cuộc sống tốt hơn."

Liên quan đến khía cạnh pháp lý của gói thầu XL04, Ban QLDA khẳng định mọi quy trình đều thực hiện đúng luật và cho biết chưa nhận được bất kỳ yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án nào từ phía cơ quan công an.

Mong bồi thường thỏa đáng

Về phía người dân, việc thi công gói thầu XL04 hạ nền đường quá sâu (từ 5m đến 10m so với hiện trạng) đã tạo thành vực thẳm sát vách nhà, buộc 9 hộ gia đình phải di dời khẩn cấp.

Nhà dân cao hơn mặt đường khoảng 10m

Ngoài mong mỏi sớm nhận bồi thường thỏa đáng, cuộc sống tạm bợ hiện tại của bà con đang gặp vô vàn khó khăn.

Ông Đỗ Văn Nam, một hộ dân bị ảnh hưởng, cho biết đang phải mượn đất rẫy của hàng xóm để dựng lều tạm cho 6 thành viên trú ngụ.

"Nước sinh hoạt phải dùng xe máy chở từ dưới suối lên. Điện thì phụ thuộc vào đèn năng lượng mặt trời, lúc sáng lúc tối, rất khó khăn cho việc học hành của các cháu. Tôi đã hơn 50 tuổi, tích góp cả đời mới dựng được căn nhà, giờ nếu không được hỗ trợ thỏa đáng thì không biết lấy gì để làm lại nhà", ông Nam chia sẻ.

Người dân lo sợ sạt lở

Để sớm kết thúc cảnh sống tạm bợ của bà con, ông Lê Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, đề nghị đẩy nhanh các bước phối hợp: "Về phía xã, chúng tôi kiến nghị chủ đầu tư nhanh chóng phối hợp hoàn thiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là bàn giao bản đồ hồ sơ địa chính. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định giá đất cụ thể theo đúng nguyện vọng của bà con".

Đại diện hộ dân ý kiến với Ban QLDA

Dự án nâng cấp đường ĐT.753 là công trình trọng điểm kết nối tỉnh với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, khởi công từ ngày 19/11/2024.

Để đáp ứng tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, dự án đã điều chỉnh hạ trắc dọc từ 1m – 8m so với thiết kế ban đầu năm 2023. Tuy nhiên, do mặt bằng chưa giải phóng xong, việc đào hạ mái ta luy đã gây nguy hiểm cho khu dân cư.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý dứt điểm để bảo vệ tuyệt đối quyền lợi và an toàn cho người dân. Sáng ngày 17/3, chủ đầu tư dự án cũng đã tổ chức xin lỗi người dân.