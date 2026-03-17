Xử lý nhà thầu vụ nhà dân "treo" mép vực ở Đồng Nai

Thứ Ba, 16:34, 17/03/2026
VOV.VN - Vụ thi công đường ĐT.753 khiến nhà dân chênh vênh mép vực, Ban QLDA tỉnh Đồng Nai đã xử lý các đơn vị thi công, giám sát. Chủ đầu tư cam kết hoàn tất đền bù trong 1 tháng và hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để người dân an cư.

Xử lý nghiêm sai phạm

Trước bức xúc của dư luận về sự cố thi công dự án ĐT.753, Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã quyết định xử lý nghiêm các đơn vị liên quan.

Đoạn đường đang thi công 

Cụ thể, Ban đã xử lý đơn vị thi công và kiên quyết chấn chỉnh đơn vị tư vấn giám sát - bộ phận được ví như “con mắt" của chủ đầu tư tại hiện trường. Lãnh đạo Ban khẳng định, sẽ loại bỏ các đơn vị yếu kém năng lực ra khỏi các dự án trong tương lai.

Song song với việc chấn chỉnh thi công, chủ đầu tư cam kết tuân thủ đúng trình tự pháp luật trong công tác bồi thường. Nếu đạt được sự đồng thuận về phương án giá, thủ tục chi trả có thể hoàn tất nhanh chóng trong vòng một tháng.

Ban QLDA cũng cam kết hoàn trả đường lên rẫy, hỗ trợ hạ nền đối với các diện tích đất cao hơn mặt đường và phối hợp cùng UBND xã Tân Lợi (trước đây thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ) tháo gỡ khó khăn về mặt pháp lý cho các trường hợp nhà xây trên đất nông nghiệp từ lâu.

Ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban QLDA

Ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban QLDA khẳng định: "Những vấn đề trong thẩm quyền, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh chóng; những vấn đề cần phối hợp, Ban sẽ là cầu nối giữa người dân với chính quyền địa phương để đảm bảo sau khi dự án hoàn thành, người dân phải có cuộc sống tốt hơn."

Liên quan đến khía cạnh pháp lý của gói thầu XL04, Ban QLDA khẳng định mọi quy trình đều thực hiện đúng luật và cho biết chưa nhận được bất kỳ yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án nào từ phía cơ quan công an.

Mong bồi thường thỏa đáng

Về phía người dân, việc thi công gói thầu XL04 hạ nền đường quá sâu (từ 5m đến 10m so với hiện trạng) đã tạo thành vực thẳm sát vách nhà, buộc 9 hộ gia đình phải di dời khẩn cấp.

Nhà dân cao hơn mặt đường khoảng 10m

Ngoài mong mỏi sớm nhận bồi thường thỏa đáng, cuộc sống tạm bợ hiện tại của bà con đang gặp vô vàn khó khăn.

Ông Đỗ Văn Nam, một hộ dân bị ảnh hưởng, cho biết đang phải mượn đất rẫy của hàng xóm để dựng lều tạm cho 6 thành viên trú ngụ.

"Nước sinh hoạt phải dùng xe máy chở từ dưới suối lên. Điện thì phụ thuộc vào đèn năng lượng mặt trời, lúc sáng lúc tối, rất khó khăn cho việc học hành của các cháu. Tôi đã hơn 50 tuổi, tích góp cả đời mới dựng được căn nhà, giờ nếu không được hỗ trợ thỏa đáng thì không biết lấy gì để làm lại nhà", ông Nam chia sẻ.

Người dân lo sợ sạt lở

Để sớm kết thúc cảnh sống tạm bợ của bà con, ông Lê Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, đề nghị đẩy nhanh các bước phối hợp: "Về phía xã, chúng tôi kiến nghị chủ đầu tư nhanh chóng phối hợp hoàn thiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là bàn giao bản đồ hồ sơ địa chính. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định giá đất cụ thể theo đúng nguyện vọng của bà con".

Đại diện hộ dân ý kiến với Ban QLDA

Dự án nâng cấp đường ĐT.753 là công trình trọng điểm kết nối tỉnh với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, khởi công từ ngày 19/11/2024.

Để đáp ứng tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, dự án đã điều chỉnh hạ trắc dọc từ 1m – 8m so với thiết kế ban đầu năm 2023. Tuy nhiên, do mặt bằng chưa giải phóng xong, việc đào hạ mái ta luy đã gây nguy hiểm cho khu dân cư.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý dứt điểm để bảo vệ tuyệt đối quyền lợi và an toàn cho người dân. Sáng ngày 17/3, chủ đầu tư dự án cũng đã tổ chức xin lỗi người dân.

 

 

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Đồng Nai nhà dân treo mép vực đường dt753
Làm đường khiến nhà dân thành "ốc đảo” ở Đồng Nai, chủ đầu tư họp dân để nhận lỗi
VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai vừa có chỉ đạo khẩn, yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp xin lỗi người dân, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm các đơn vị để xảy ra tình trạng thi công gây mất an toàn tại dự án nâng cấp ĐT.753.

Lý do nhà dân thành “vực sâu” khi làm đường ở Đồng Nai
VOV.VN - Sau phản ánh của báo chí về những bất cập tại dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.753, đoạn qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ), Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo kết quả kiểm tra. Đáng chú ý, việc thi công hạ mái ta luy tạo độ chênh cao đã buộc 8 hộ dân phải di dời.

Đồng Nai điều chỉnh quy hoạch để thu hút đầu tư lớn
VOV.VN - Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai có rất nhiều dư địa để phát triển thành trục tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh đang hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thu hút các nhà đầu tư tầm cỡ, phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Tạm dừng thi công đoạn ĐT.753 có nhà dân bị "treo" trên vách đất ở Đồng Nai
VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo tạm dừng triển khai thi công đoạn đường có các hộ dân sống chênh vênh bên mép vực khi nâng cấp, mở rộng ĐT.753, đoạn qua xã Tân Lợi (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Quyết định này nhằm phòng sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân di dời.

Hỗ trợ mỗi hộ 6 triệu đồng/tháng vụ đẩy nhà dân ở Đồng Nai sát miệng "vực sâu"
VOV.VN - Ngày 4/3, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng chính quyền địa phương đã tổ chức đối thoại, thống nhất phương án hỗ trợ cho 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 (đoạn qua xã Tân Lợi, trước thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

