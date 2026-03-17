中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhà dân thành “vực sâu” khi làm đường ở Đồng Nai: Chủ đầu tư xin lỗi, hỗ trợ dân

Thứ Ba, 10:29, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã xin lỗi và hỗ trợ tiền tạm cư cho các hộ dân tại xã Tân Lợi có nhà bị "treo" bên mép vực do thi công đường ĐT.753. Chủ đầu tư nhận lỗi do thiếu giám sát, cam kết khẩn trương đền bù để dân an cư.

Chủ đầu tư xin lỗi người dân

Ngày 17/3, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã làm việc với chính quyền địa phương và các hộ dân liên quan đến việc thi công đường ĐT.753 (đoạn qua xã Tân Lợi, trước đây thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ) khiến nhà cửa của người dân nằm chênh vênh bên mép vực.

nha dan thanh vuc sau khi lam duong o Dong nai chu dau tu xin loi, ho tro dan hinh anh 1
Người dân leo thang lên nhà

Tại buổi làm việc, đại diện Ban QLDA đã thẳng thắn nhận khuyết điểm và gửi lời xin lỗi đến bà con bị ảnh hưởng. Bước đầu, đơn vị đã vận động hỗ trợ mỗi gia đình 36 triệu đồng để chi trả chi phí di dời trong thời gian chờ bồi thường chính thức.

Lý giải nguyên nhân sự việc, ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban QLDA cho biết: "Trong giai đoạn cuối năm 2025, do áp lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Ban QLDA đã thiếu sót trong khâu kiểm tra, giám sát kịp thời".

nha dan thanh vuc sau khi lam duong o Dong nai chu dau tu xin loi, ho tro dan hinh anh 2
Ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban QLDA

Bên cạnh đó, để đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III đồng bằng (vận tốc 80km/h), đơn vị đã tự thẩm định và điều chỉnh hạ trắc dọc đoạn từ Km9+600 đến Km13+600 xuống từ 1m – 8m so với thiết kế ban đầu năm 2023. Việc thẩm định này căn cứ theo Luật Xây dựng và Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Tuy nhiên, tại gói thầu XL04 (đoạn qua xã Tân Lợi), do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, diện tích thi công bị bó hẹp thành nút thắt cổ chai. Quá trình đào hạ mái ta luy theo hồ sơ điều chỉnh đã khiến độ chênh lệch cao độ nền đường so với hiện trạng lên tới 5m – 10m, hình thành vực sâu sát vách nhà dân, buộc bà con phải di dời khẩn cấp.

Về hướng xử lý tiếp theo, ông Dương Hoàng Anh Toàn cho biết: "Ban đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Phú để nhanh chóng hoàn tất thủ tục đền bù theo quy định. Chúng tôi cam kết cùng chính quyền xã Tân Lợi lắng nghe và tạo điều kiện tốt nhất để bà con sớm ổn định cuộc sống".

Nguyện vọng của người dân

Sau khi nghe giải thích, các hộ dân cơ bản đồng tình với phương án khắc phục. Bà con bày tỏ mong muốn sớm hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương hạ độ cao nền đất cũ để người dân có mặt bằng xây nhà mới.

nha dan thanh vuc sau khi lam duong o Dong nai chu dau tu xin loi, ho tro dan hinh anh 3
 Ban QLDA bắt tay các hộ dân và hứa sẽ thực hiện những cam kết của mình

Chị Nguyễn Thị Mộng Cầm, đại diện một trong những hộ dân bị ảnh hưởng, chia sẻ: "Hiện nay, do đường sá chưa hoàn thiện, hoạt động kinh doanh của các hộ dân bị đình trệ hoàn toàn, tình trạng bụi bặm kéo dài khiến cuộc sống bị đảo lộn. Nguyện vọng thiết tha nhất của chúng tôi là các cấp chính quyền có giải pháp nhanh nhất để 8 hộ dân được quay về xây dựng lại nhà cửa, an cư lạc nghiệp, vì hiện tại mọi người đang phải đi ở nhờ, việc làm rất bấp bênh".

Dự án nâng cấp đường ĐT.753 là công trình trọng điểm kết nối địa phương với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép. Tuyến đường có tổng chiều dài 13 km đi qua các xã Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Tân Xuân; chính thức khởi công ngày 19/11/2024 với 4 gói thầu xây lắp.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về sự cố tại dự án, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp kiểm tra thực tế, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo và tham mưu hướng xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban QLDA xin lỗi người dân
Làm đường khiến nhà dân bị “treo” bên mép vực, chủ đầu tư sẽ công khai xin lỗi dân

VOV.VN - Ngày 16/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã mời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp đường ĐT.753, đoạn qua xã Tân Lợi (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Chủ đầu tư sẽ tổ chức buổi làm việc vào sáng 17/3 để trực tiếp thông tin dự án và công khai xin lỗi dân.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Đồng Nai thi công vực sâu ĐT753 thi công đường
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Lý do nhà dân thành “vực sâu” khi làm đường ở Đồng Nai

VOV.VN - Sau phản ánh của báo chí về những bất cập tại dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.753, đoạn qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ), Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo kết quả kiểm tra. Đáng chú ý, việc thi công hạ mái ta luy tạo độ chênh cao đã buộc 8 hộ dân phải di dời.

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo tạm dừng triển khai thi công đoạn đường có các hộ dân sống chênh vênh bên mép vực khi nâng cấp, mở rộng ĐT.753, đoạn qua xã Tân Lợi (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Quyết định này nhằm phòng sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân di dời.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục