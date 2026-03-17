Nhà dân thành “vực sâu” khi làm đường ở Đồng Nai: Chủ đầu tư xin lỗi, hỗ trợ dân

Chủ đầu tư xin lỗi người dân

Ngày 17/3, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã làm việc với chính quyền địa phương và các hộ dân liên quan đến việc thi công đường ĐT.753 (đoạn qua xã Tân Lợi, trước đây thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ) khiến nhà cửa của người dân nằm chênh vênh bên mép vực.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban QLDA đã thẳng thắn nhận khuyết điểm và gửi lời xin lỗi đến bà con bị ảnh hưởng. Bước đầu, đơn vị đã vận động hỗ trợ mỗi gia đình 36 triệu đồng để chi trả chi phí di dời trong thời gian chờ bồi thường chính thức.

Lý giải nguyên nhân sự việc, ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban QLDA cho biết: "Trong giai đoạn cuối năm 2025, do áp lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Ban QLDA đã thiếu sót trong khâu kiểm tra, giám sát kịp thời".

Bên cạnh đó, để đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III đồng bằng (vận tốc 80km/h), đơn vị đã tự thẩm định và điều chỉnh hạ trắc dọc đoạn từ Km9+600 đến Km13+600 xuống từ 1m – 8m so với thiết kế ban đầu năm 2023. Việc thẩm định này căn cứ theo Luật Xây dựng và Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Tuy nhiên, tại gói thầu XL04 (đoạn qua xã Tân Lợi), do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, diện tích thi công bị bó hẹp thành nút thắt cổ chai. Quá trình đào hạ mái ta luy theo hồ sơ điều chỉnh đã khiến độ chênh lệch cao độ nền đường so với hiện trạng lên tới 5m – 10m, hình thành vực sâu sát vách nhà dân, buộc bà con phải di dời khẩn cấp.

Về hướng xử lý tiếp theo, ông Dương Hoàng Anh Toàn cho biết: "Ban đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Phú để nhanh chóng hoàn tất thủ tục đền bù theo quy định. Chúng tôi cam kết cùng chính quyền xã Tân Lợi lắng nghe và tạo điều kiện tốt nhất để bà con sớm ổn định cuộc sống".

Nguyện vọng của người dân

Sau khi nghe giải thích, các hộ dân cơ bản đồng tình với phương án khắc phục. Bà con bày tỏ mong muốn sớm hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương hạ độ cao nền đất cũ để người dân có mặt bằng xây nhà mới.

Ban QLDA bắt tay các hộ dân và hứa sẽ thực hiện những cam kết của mình

Chị Nguyễn Thị Mộng Cầm, đại diện một trong những hộ dân bị ảnh hưởng, chia sẻ: "Hiện nay, do đường sá chưa hoàn thiện, hoạt động kinh doanh của các hộ dân bị đình trệ hoàn toàn, tình trạng bụi bặm kéo dài khiến cuộc sống bị đảo lộn. Nguyện vọng thiết tha nhất của chúng tôi là các cấp chính quyền có giải pháp nhanh nhất để 8 hộ dân được quay về xây dựng lại nhà cửa, an cư lạc nghiệp, vì hiện tại mọi người đang phải đi ở nhờ, việc làm rất bấp bênh".

Dự án nâng cấp đường ĐT.753 là công trình trọng điểm kết nối địa phương với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép. Tuyến đường có tổng chiều dài 13 km đi qua các xã Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Tân Xuân; chính thức khởi công ngày 19/11/2024 với 4 gói thầu xây lắp.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về sự cố tại dự án, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp kiểm tra thực tế, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo và tham mưu hướng xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

