Xử phạt nhà thầu thi công quốc lộ 1 vi phạm thi công an toàn

Gần đây, khi trúng thầu thi công hạng mục nâng cấp, xây dựng hệ thống cống thoát nước mưa ven Quốc lộ 1, ở một số vị trí thi công, công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại vận tải Thành Công không bố trí biển báo, đèn tín hiệu đúng quy định và còn đào bới đất ven đường thành các ổ gà, hố sâu chưa khẩn trương khắc phục như "cái bẫy" tiềm ẩn gây tai nạn giao thông.

Nhà thầu thi công công trình ven quốc lộ 1 địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang vi phạm không đảm bảo an toàn giao thông

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục kiểm tra, lập biên bản các trường hợp vi phạm nếu xảy ra tai nạn, sự cố giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tiền Giang, trong tháng qua, đơn vị này đã lập biên bản xử lý 2 nhà thầu khi thi công Quốc lộ 1 - địa bàn tỉnh Tiền Giang do chưa đảm bảo an toàn giao thông.