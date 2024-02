Xuân ấm áp trong những ngôi nhà đại đoàn kết

Tíu tít dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới, nụ cười luôn nở trên khuôn mặt vợ chồng anh Lý Văn Đình (dân tộc Mông ở thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) bởi năm nay, lần đầu tiên gia đình anh được đón Tết trong một ngôi nhà vững chãi, ngăn được cái rét cắt da, cắt thịt của vùng cao núi đá.

Anh Lý Văn Đình là một trong số 200 hộ nghèo của tỉnh Bắc Kạn trong diện được hỗ trợ làm nhà ở từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương năm nay.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao 200 nhà đại đoàn kết cho người dân tỉnh Bắc Kạn

"Sắp Tết đến rồi, mình rất vui khi không mất chi phí để có được ngôi nhà đẹp như này, Nhà nước đã hỗ trợ hết rồi để cho mình có được ngôi nhà đầm ấm cho các con. Bây giờ mình chỉ cố gắng kiếm tiền để cho các con đi học và chăm lo cho gia đình thôi”, anh Lý Văn Đình nói.

Chương trình hỗ trợ làm nhà ở từ “Quỹ vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện.

Những ngôi nhà đại đoàn kết được thực hiện theo hình thức "Chìa khóa trao tay" cho các hộ khó khăn

Cũng trong diện được hỗ trợ nhà ở từ nguồn quỹ này, chị Hoàng Thị Đồng (xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) xúc động: “Gia đình tôi thì rất nghèo, từ bố mẹ đã rất khó khăn rồi, giờ có được ngôi nhà tôi cảm ơn Nhà nước, căn nhà đủ để gia đình đầm ấm, lúc mưa, lúc nắng, đã được che chở rồi”.

Được sự hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Công an, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, chính quyền các địa phương xây mới 200 căn nhà cho các hộ nghèo với kinh phí 55 triệu đồng/căn để sớm ổn định cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Công an tỉnh Bắc Kạn phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện, từ lựa chọn mẫu nhà, chuẩn bị nền, vận chuyển vật liệu, hỗ trợ thi công... với tiêu chí “Chìa khóa trao tay”. Từ sự cố gắng của lực lượng công an, chính quyền các địa phương, 200 căn nhà đã hoàn thành chỉ trong 48 ngày, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch đề ra.

Chị Ngô Thị Lìa, Thôn Cốc Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm cho biết: “Trước chưa được hỗ trợ thì nhà của mình cứ mưa là như một thửa ruộng luôn, em bé không được chơi thoải mái vì cái nền bị ướt hết. Giờ có nhà này mùa đông không bị lạnh, bị gió như trước kia. Mình sẽ cố gắng thoát nghèo, dần dần mình sẽ mua sắm thêm nhiều thứ. Tết năm nay được đón tết trong nhà mới cảm thấy đầm ấm hơn rất nhiều, Tết có nhà mới, có anh em về chơi thì có nhà ấm cúng hơn, rộng hơn năm ngoái rồi”.

Khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Lý Văn Đình, thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Tính chung, trong năm 2023, tỉnh Bắc Kạn có hơn 700 căn nhà được xây mới dành cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Ngoài hỗ trợ của từ “Quỹ vì người nghèo” các cấp, Bắc Kạn còn nhận được sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, của các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm. Ông Triệu Đức Văn, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đánh giá: Những sự hỗ trợ kịp thời này đã góp phần giúp tỉnh Bắc Kạn, một trong những địa phương khó khăn nhất cả nước bớt phần áp lực trong công tác đảm bảo an sinh xã hội.

“Trước tiên, việc hỗ trợ nhà ở góp phần để xóa nhà tranh tre, dột nát, là tiêu chí trong nghèo đa chiều. Thứ hai là giúp địa phương chúng tôi bớt gánh nặng về tài chính, đồng thời là nguồn động viên để bà con nỗ lực vươn lên”, ông Triệu Đức Văn nói.

“An cư, lạc nghiệp”, mỗi căn nhà thắm tình đoàn kết, ấm tình nhân văn được bàn giao đến các gia đình khó khăn sẽ là động lực, là điểm tựa để người dân vươn lên trong cuộc sống.