Xuân đầm ấm, Tết sẻ chia với bà con miền núi Quảng Nam

Hàng trăm hộ dân nghèo huyện miền núi Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam tập trung rất sớm tại Nhà Văn hoá xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức để nhận quà Tết.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam trao quà tặng người nghèo huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam tại chương trình.

Bà Nguyễn Thị Hoa, ở xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức nói: “Bữa nay được nhận quà Tết, tôi rất mừng. Bà con ở đây ai cũng vui mừng. Năm nay tôi ăn Tết vui hơn mấy năm. Không có quà Tết thì hơi chật vật hơn chút, năm nay có quà thì rộng rãi hơn chút. Tôi rất vui mừng”.

Huyện miền núi Hiệp Đức là căn cứ địa cách mạng của tỉnh Quảng Nam, Quảng Đà và Khu ủy 5 trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc. Tại đây, Khu uỷ 5 đã lãnh đạo quân và dân khu 5 lập nhiều chiến công, góp phần cùng với quân và dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, VOV miền Trung, Tập đoàn BIN Corporation thực hiện nghi thức bàn giao nhà tình nghĩa tặng 5 hộ nghèo tỉnh Quảng Nam

Đến nay, cuộc sống của bà con nơi này đã có nhiều đổi thay đáng kể nhưng một bộ phận người dân huyện miền núi này vẫn còn nhiều khó khăn. Trước thềm Xuân Giáp Thìn - 2024, VOV Miền Trung phối hợp với Công ty TNHH Điện tử Meliwa; Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam; Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Saiko… tổ chức “Chương trình trao quà Tết Giáp Thìn – 2024 và bàn giao 5 Nhà tình nghĩa giúp hộ nghèo tỉnh Quảng Nam”.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, VOV miền Trung thăm hỏi, chúc mừng gia đình ông Trương Văn Nhật đón nhà mới trước Xuân Giáp Thìn

Ông Trương Văn Nhật, ở thôn Ngọc Chánh, xã Bình Lâm cảm động khi Tết năm nay được cùng gia đình đón Tết trong căn nhà mới: “Với tinh thần của một người nhận được những tấm lòng của các nhà hảo tâm, sự quan tâm của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, năm nay tôi được đón Tết trong căn nhà mới ấm áp. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, những cánh tay thiện nguyện đã giúp gia đình tôi có được căn nhà mới đón Tết vui vẻ hơn”.

Ngôi nhà mới của ông Trương Văn Nhật, ở xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam do VOV miền Trung kêu gọi Tập đoàn BIN Corporation tài trợ xây dựng

Trong nhiều năm qua, VOV Miền Trung thường xuyên phối hợp với Tập đoàn BIN Corporation, Công ty TNHH Điện tử Meliwa tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện giúp đỡ người nghèo khó. Đầu năm 2023, thông qua sự kêu gọi của VOV Miền Trung và Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Nam, Công ty TNHH Điện tử Meliwa đã tài trợ 350 triệu đồng để xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn nhà hỗ trợ 70 triệu đồng) tặng hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và các huyện miền núi Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Bắc Trà My. Đến thời điểm này, 5 hộ được hỗ trợ tiền đã xây dựng xong 5 căn nhà mới khang trang, ổn định chỗ ở, kịp đón Tết Giáp Thìn – 2024. Tại chương trình hôm nay, VOV miền Trung phối hợp với Công ty TNHH Điện tử Meliwa và Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa giúp bà con kịp đón Tết vui Xuân trong ngôi nhà mới.

Ông Lê Hùng Anh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BIN Corporation phát biểu tại buổi tặng quà và bàn giao nhà mới

Ông Lê Hùng Anh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BIN Corporation cho biết: “Với tình cảm của một người con quê hương Quảng Nam thấu hiểu được nỗi khổ cực thời nhỏ như thế nào. Khi đi làm ăn xa, tôi nhớ lại hình ảnh các em học sinh, những người già ở quê vất vả, cực khổ. Đó cũng là lý do để riêng bản thân cũng như doanh nghiệp của tôi tìm cách để hỗ trợ bà con được chừng nào hay chừng đó. May mắn cũng có sự đồng hành, hỗ tợ của VOV và các cơ quan truyền thông tiếp thêm động lực, mỗi người giúp một tay để hỗ trợ những người kém may mắn hơn mình”.

Dịp này, VOV Miền Trung cùng với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam; Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Saiko trao 200 suất quà Tết, với tổng trị giá 100 triệu đồng (mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng bao gồm quà và tiền mặt). Những phần quà Tết này góp phần giúp 200 hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đón Tết ấm áp.

Ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc VOV Miền Trung chia sẻ với người nghèo đến nhận quà Tết

Ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc VOV Miền Trung chia sẻ:“Sau một năm làm việc, chúng tôi dành thời gian về với bà con nghèo, chia sẻ những khó khăn, vui buồn cùng với người dân nghèo khó. Chúng tôi xin được gửi đến bà con những phần quà Tết với lời chúc sức khoẻ, cuộc sống yên vui, gia đình hạnh phúc. Kính chúc mọi người, nhà nhà đều có Tết, mọi người đều vui Tết”.

Tại chương trình, Công ty TNHH Điện tử Meliwa trao tặng 300 mũ bảo hiểm Meliwa (tổng trị giá hơn 50 triệu đồng) tặng 300 học sinh nghèo ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam; Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Nam trao 11 suất quà tặng 11 cán bộ không chuyên trách công tác dân vận cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại chương trình

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tâm sự: “Chúng tôi thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc đến VOV miền Trung, là cơ quan kết nối với các doanh nghiệp trong nhiều năm thực hiện nhiệm vụ nghĩa tình này. VOV Miền Trung không chỉ làm tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời phản ánh mọi mặt tình hình của tỉnh Quảng Nam cũng như khu vực miền Trung và cả nước lên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam mà cán bộ, phóng viên của VOV miền Trung còn có tấm lòng hướng về giúp đỡ người khó khăn, nhất là mỗi độ Tết đến, xuân về”.

Ông Pham Tấn Tư, Giám đốc VOV miền Trung tặng quà Tết đến với người nghèo

Tổng trị giá các phần quà Tết trao tặng bà nghèo đợt này hơn 500 triệu đồng. Các hoạt động tại “Chương trình trao quà Tết Giáp Thìn – 2024 và bàn giao Nhà tình nghĩa giúp hộ nghèo tỉnh Quảng Nam” lần này hy vọng sẽ mang đến cho bà con nghèo ở tỉnh Quảng Nam đón một cái Tết Giáp Thìn – 2024 đầm ấm, vui tươi, lan tỏa tình yêu thương và lòng nhân ái.

