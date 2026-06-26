Y tế cơ sở ở Đà Nẵng phải “vững từ nền, mạnh từ gốc”

Đó là yêu cầu của Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng tại Hội nghị chuyển giao nhiệm vụ dự phòng, dân số và hoạt động của trạm y tế xã, phường về UBND xã, phường quản lý do Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức chiều 26/6.

Theo Quyết định số 1149 của UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm vụ dự phòng, dân số và hoạt động của các trạm y tế xã, phường thuộc Trung tâm Y tế khu vực của Sở Y tế thành phố được chuyển giao về UBND xã, phường quản lý. Thành phố Đà Nẵng cũng ban hành Quyết định giải thể 3 Trung tâm Y tế khu vực gồm Núi Thành, Đại Lộc và Điện Bàn, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo lộ trình, công tác bàn giao phải hoàn thành trong tháng 6 năm nay và từ ngày 01/7, các trạm y tế chính thức hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp xã.

Lễ ký kết bàn giao nhiệm vụ giữa Sở Y tế và Lãnh đạo UBND các xã, phường

Thành phố Đà Nẵng có 93 trạm y tế và 194 điểm trạm. Việc chuyển giao trạm y tế về cấp xã quản lý nhằm giúp y tế cơ sở bám sát địa bàn, phát huy tốt hơn vai trò tuyến đầu trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, đây không đơn thuần là việc điều chuyển cơ học về mặt tổ chức, mà là hành động chính trị quyết liệt để cụ thể hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Việc chuyển giao này nhằm hiện thực hóa mô hình quản lý mới, đó là gắn trách nhiệm bảo vệ sức khỏe nhân dân với sự điều hành, chịu trách nhiệm trực tiếp của chính quyền cơ sở. Từ nay, không còn "vùng mờ" về trách nhiệm; kỷ cương và hiệu quả thực chất phải được đặt lên hàng đầu.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương nâng cao năng lực giám sát và phản ứng tại chỗ. Trạm Y tế phải là pháo đài đủ năng lực cảnh báo sớm, khống chế dịch bệnh và an toàn thực phẩm ngay từ địa bàn dân cư. UBND xã, phường cần phát huy vai trò chủ động trong quản lý, huy động lực lượng, tổng hợp nguồn lực tại chỗ; khi xảy ra sự cố y tế phải xử lý ngay lập tức, không chờ đợi, không xin ý kiến.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu UBND 93 xã, phường chủ động trong công tác tiếp nhận và vận hành; Cử các tổ công tác trực tiếp tham gia tiếp nhận nguyên trạng về con người, đất đai, tài sản và hồ sơ; tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí, sai lệch; Khẩn trương hoàn thành Đề án, Quyết định thành lập Trạm Y tế xã, phường trực thuộc UBND xã, phường theo đúng quy định; Chuẩn bị các điều kiện cần và đủ về nhân sự, tổ chức, con dấu, tài khoản… để bảo đảm các Trạm Y tế vận hành thông suốt ngay từ ngày 1/7 tới.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, không để thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm y tế của người bệnh: “UBND thành phố thấu hiểu những áp lực, thách thức mới về cả ngân sách, nhân sự lẫn năng lực quản lý mà chính quyền cơ sở phải đối mặt khi tiếp nhận Trạm Y tế. Tuy nhiên, khó khăn không phải là lý do để bàn lùi vì đây là xu thế tất yếu, là mệnh lệnh từ thực tiễn để nâng cao năng lực phục vụ Nhân dân. Trong thời gian tới, thành phố sẽ luôn đồng hành, ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ các địa phương hiện đại hóa mạng lưới y tế cơ sở”.

Ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước, đại diện cho UBND 93 xã phường nhận nhiệm vụ quản lý trạm y tế xã khẳng định, việc nhận nhiệm vụ hôm nay là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, rõ nét chủ trương phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Công tác y tế không còn nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà trở thành lĩnh vực quan trọng trong nhiệm vụ điều hành quản lý của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Hùng Anh cho biết thêm, UBND xã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, tài sản và điều kiện làm việc để trạm y tế nhanh chóng ổn định hoạt động:

“Ngay sau khi chuyển giao, chúng tôi đề nghị UBND thành phố, các sở ngành liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực, đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Đồng thời có cơ chế hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng, bổ sung nhân lực chuyên môn cho các tuyến y tế cơ sở. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành y tế để đội ngũ y tế cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Hùng Anh nói.

Bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Dịp này, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và UBND các xã, phường ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận nguyên tắc chung. Việc chuyển giao nhằm tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở, giúp trạm y tế bám sát địa bàn, gần dân hơn, phát huy vai trò tuyến đầu trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; hướng tới xây dựng hệ thống y tế cơ sở Đà Nẵng “vững từ nền, mạnh từ gốc”.