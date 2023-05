Yên Bái đóng hàng loạt điểm đấu nối trái phép vào quốc lộ, tỉnh lộ

Cụ thể, tại tuyến quốc lộ sẽ đóng các điểm đấu nối trái phép ở các vị trí như: Km90+800, Km104+400, Km104+700, Km105+300, Km108+000, Km109, Quốc lộ 2D; Km80+560, Km80+730, Km87+570... Quốc lộ 32C.

Điểm đấu nối trái phép tại km 21+150, đường tỉnh 163 phục vụ cho khai thác, vận chuyển cát sỏi đang được đóng lại.

Đối với hệ thống đường tỉnh sẽ đóng một số điểm trên tỉnh lộ 163; tỉnh lộ 164; tỉnh lộ 170; tỉnh lộ 171. Các điểm này thuộc địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên.

Bà Nguyễn Thị Lâm Tuyết, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở GTVT tỉnh Yên Bái cho biết: Việc đóng các điểm đấu nối giao thông trái phép vào các bến, bãi tập kết, khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn để giảm nguyên nhân gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ và ô nhiễm môi trường. Đồng thời chấn chỉnh và lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điểm đấu nối trái phép tại km87+570, QL32C đã được lực lượng chức năng đóng lại.

Song song với đóng các điểm đấu nối trái phép, cơ quan, đơn vị liên quan sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về đấu nối giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh. Hướng dẫn các tổ chức cá nhân có nhu cầu đấu nối hoàn thiện các thủ tục để được cấp phép đấu nối theo đúng quy định./.