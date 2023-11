Yêu cầu các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất

Theo tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm và sáng 30/10 khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã có mưa to, đến rất to, một số nơi đạt xấp xỉ 300mm. Dự báo, từ 30/10-2/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa có nơi trên 400mm. Các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức BĐ1-BĐ3, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Mưa lớn, đường ngập ở Hà Tĩnh (Ảnh: Hoài Nam/Tiền Phong)

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố: Tiếp tục thực hiện nội dung Công văn số 399/VPTT ngày 29/10/2023 Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Kiểm tra, rà soát các phương án để sẵn sàng ứng phó với các tình huống mưa lớn cực đoan vượt 400mm/đợt, trong bối cảnh các tỉnh khu vực miền Trung vừa trải qua đợt mưa lớn trong thời gian qua. Rà soát các phương án ứng phó với lũ lớn trên các sông.

Cử lực lượng ứng trực tại khu vực ngầm tràn, đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt, sạt lở; có phương án đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt trên các trục giao chính khi xảy ra mưa lớn, sạt lở.