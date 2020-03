Yêu cầu Tăng Ni thực hiện cấm túc tại các chùa, cơ sở tự viện

Ngày 27/3/2020, Thượng tọa Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã ký công văn số 071/CV-HĐTS về việc thực hiện nghiêm chỉ thị số 15/CT TTg của Thủ tướng Chính phủ, chung tay cùng toàn xã hội trong những ngày cao điểm chống đại dịch Covid-19.

Cụ thể, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN yêu cầu:

1. Các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, Tăng Ni, đồng bào Phật tử thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, văn bản số 707/MTTW-BTT ngày 27/3/2020 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và văn bản số 233/TGCP-VP ngày 27/3/2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc đẩy mạnh tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.

2. Tăng Ni thực hiện cấm túc tại các chùa, cơ sở tự viện, không đi ra ngoài trong các trường hợp không cần thiết đến hết ngày 15/4/2020. Dành thời gian đọc tụng kinh Dược Sư, các kinh cầu an hồi hướng cầu nguyện bình an cho nhân dân vượt qua dịch bệnh. Cầu bình an cho các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, các chiến sĩ và lực lượng đang làm nhiệm vụ tại tuyến đấu chống dịch có đầy đủ sức khỏe, có sự an tâm, dồi dào năng lượng, nghị lực, sự lạc quan và quyết tâm sớm vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch Covid-19.



3. Đối với các chùa, cơ sở tự viện có đông Tăng Ni sinh hoạt chúng lớn hơn 20 vị, cần chia nhỏ chúng khi thực hành công phu tụng niệm thường nhật, đảm bảo nghiêm như chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu.

4. Tăng Ni, các chùa, cơ sở tự viện tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện các bài giảng, hướng dẫn nghi lễ, sinh hoạt Phật pháp bằng hình thức trực tuyến, online, tránh tập trung đông người. Để thuận lợi, Chư tôn đức liên lạc với Ban Phật sự Online và Mạng xã hội Phật giáo BUTTA.VN.

5. Đối với đồng bào Phật tử yêu cầu đọc tụng kinh Dược Sư, các kinh cầu an cầu nguyện bình an tại tư gia, gia đình mình. Thực hiện khẩu hiệu: “Ai ở nơi nào, yên chỗ đó”, “Tôi ở nhà cầu an cho bạn”. Không đi ra ngoài nơi công cộng khi không có việc cần thiết. Đó là sự chung tay hữu hiệu cùng toàn xã hội chống đại dich.

6. Nghiêm khắc thực hiện việc thường xuyên mang khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng đối với tất cả Tăng Ni, người phục vụ tại các chùa, cơ sở tự viện./.