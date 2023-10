Yêu cầu TikTok xóa tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi

Kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động của TikTok tại Việt Nam được ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) công bố chiều 5/10.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT, với các sai phạm vừa phát hiện, trong kết luận, đoàn kiểm tra bao gồm 6 bộ, ngành đã kiến nghị nhiều biện pháp xử lý.

Cụ thể, đoàn kiểm tra yêu cầu Văn phòng TikTok chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với hoạt động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới vào Việt Nam thông qua ứng dụng TikTok. Văn phòng TikTok được TikTok Singapore ủy quyền trực tiếp tham gia hoạt động quản lý, cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 5/10

Đối với Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị này được TikTok Singapore ủy quyền trực tiếp tham gia hoạt động quản lý, cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam.

Yêu cầu gỡ bỏ 100% nội dung vi phạm

Để tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam của TikTok Singapore, đoàn kiểm tra đề nghị, Bộ TT&TT có biện pháp xử lý buộc TikTok Singapore khắc phục ngay các sai phạm trong việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới vào Việt Nam.

Theo đó, TikTok Singapore phải gỡ bỏ 100% các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và có giải pháp để ngăn chặn những nội dung vi phạm đã bị chặn gỡ được đăng tải lại; bổ sung việc tuân thủ pháp luật Việt Nam vào tiêu chuẩn cộng đồng; có thông báo định kỳ đến tất cả người dùng TikTok về việc phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, nghiêm cấm đăng tải các nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam và cảnh báo về các chế tài xử phạt, biện pháp xử lý nếu người dùng đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật (tùy theo mức độ vi phạm, tài khoản có thể bị tạm khóa, xóa vĩnh viễn...);

Không sử dụng thuật toán để tạo xu hướng hoặc đề xuất đến người dùng các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, cấm hoàn toàn quảng cáo chính trị có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam; phối hợp cung cấp thông tin để xác minh, điều tra các hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện trên nền tảng TikTok theo quy định.

Mạng xã hội này phải triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Trong đó, đặc biệt lưu ý triển khai xác thực thông tin tài khoản để phát hiện trường hợp trẻ em khai không đúng độ tuổi sử dụng TikTok, xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi. Giới hạn thời gian truy cập, sử dụng TikTok với người dưới 18 tuổi, không cho phép trẻ em kiếm tiền qua TikTok…

“Chúng tôi làm việc với TikTok Singapore, họ đồng ý với các yêu cầu mà đoàn kiểm tra nêu ra. TikTok cũng đã có những điều chỉnh trước mắt với những hoạt động của mình và cam kết sẽ khắc phục bằng văn bản trong thời gian 30 ngày tới. Trong trường hợp các nền tảng xuyên biên giới không tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam, không phối hợp, chắc chắn họ không được chào đón tại Việt Nam”, ông Lê Quang Tự Do nêu rõ.

Tăng cường quản lý hoạt động của TikTok

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc kiểm tra TikTok là lần đầu tiên có 6 bộ, ngành cùng tham gia. Trong thời gian tới, sự phối hợp giữa các bộ ngành sẽ ngày càng chặt chẽ hơn với việc quản lý thông tin trên mạng, đặc biệt là trên các nền tảng xuyên biên giới.

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc kiểm tra TikTok là lần đầu tiên có 6 bộ, ngành cùng tham gia

Trong kết luận, đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị Bộ Công an yêu cầu TikTok Singapore thực hiện lưu trữ dữ liệu của người dùng Việt Nam theo quy định và ủy quyền cho pháp nhân của TikTok tại Việt Nam đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định.

Bộ Công an cũng được kiến nghị giám sát việc triển khai lưu trữ dữ liệu của người dùng Việt Nam của TikTok Singapore theo Kết luận kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với Bộ TT&TT trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên nền tảng TikTok tại Việt Nam.

Đối với Bộ Công thương, đoàn kiểm tra kiến nghị Bộ có biện pháp xử lý buộc TikTok Singapore khắc phục ngay các sai phạm trong việc cung cấp dịch vụ sàn thương mại xuyên biên giới vào Việt Nam được chỉ ra tại Kết luận kiểm tra.

Bộ Công thương cũng được kiến nghị có hình thức xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm của TikTok Singapore và Văn phòng đại diện của TikTok Pte. Ltd trong việc cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương sẽ giám sát việc khắc phục sai phạm trong việc cung cấp sàn thương mại điện tử của Văn phòng đại diện và TikTok Singapore theo kết luận kiểm tra, tăng cường giám sát hoạt động cung cấp sàn thương mại điện tử thông qua ứng dụng TikTok tại Việt Nam.

Đoàn kiểm tra cũng kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường phối hợp với Bộ TT&TT triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, khai thác, vận hành hiệu quả mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, giám sát việc chấp hành Luật Trẻ em, các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội của TikTok tại Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đề nghị tăng cường phối hợp với Bộ TT&TT quản lý người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật trên nền tảng TikTok, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam về bản quyền tác giả và quyền liên quan của TikTok tại Việt Nam.

TikTok Việt Nam cam kết tuân thủ quy định pháp luật địa phương

Tại buổi họp báo chiều 5/10, ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc chính sách TikTok Việt Nam bày tỏ: “Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định pháp luật địa phương. TikTok sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ TT&TT và các bộ ngành liên quan để thực hiện kết luận kiểm tra”.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc chính sách TikTok Việt Nam

“Nhiều kết luận kiểm tra đã được TikTok thực hiện, một số đang được thực hiện và một số nội dung cần phải có thời gian. Về cơ bản, TikTok sẽ tổ chức để thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra”, Giám đốc chính sách TikTok Việt Nam khẳng định.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, TikTok nhận thấy trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của người dùng trên mạng là điều rất quan trọng. Trong tháng hành động về chống lừa đảo trực tuyến (tháng 7), cẩm nang chống lừa đảo trực tuyến với 24 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất đã được TikTok truyền thông tới người dùng trên nền tảng.

“Hiện đã có 1,8 tỷ lượt xem, bình luận của người dùng Việt Nam về nội dung này. Điều đó cho thấy, người dùng đã nắm được những tri thức và qua đó tránh được việc bị lừa đảo. Đây là kinh nghiệm để TikTok phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước trong việc mang lại giá trị cho người dùng Việt Nam”, ông Lâm Thanh cho hay.