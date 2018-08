Cảnh nóng trong rạp CGV: Khi bản năng vượt chuẩn mực văn hóa!

Thời gian qua, nhiều hình ảnh, clip về các đôi bạn trẻ có những hành động âu yếm nhau quá đà được tung lên các mạng xã hội khiến nhiều người xem cũng phải đỏ mặt, bức xúc. Gần đây nhất, vụ đôi nam nữ trong rạp chiếu phim của CGV khiến nhiều người bức xúc. Một góc tối trong rạp chiếu phim được hé lộ khiến nhiều người cảm thấy mình đang không được tôn trọng.

Hình ảnh khiến dư luận lên án và gây nhiều tranh cãi.

Khi những hình ảnh ở CGV bị lọt ra ngoài, nhiều người phản ứng, bày tỏ bất an về quyền riêng tư. Nhưng, theo quan điểm của tôi, việc lắp camera trong phòng chiếu phim, những nơi công cộng là điều cần thiết, bởi mục đích của việc lắp camera là đảm bảo an ninh, cho những tình huống bất an khác chứ không phải để giám sát những việc “mây mưa” của những khán giả vô ý thức. Với những người có ý thức chấp hành luật pháp, có hành động, ứng xử chuẩn mực thì việc lắp hay không lắp camera không có ý nghĩa gì nhiều. Thế còn, việc cung cấp hình ảnh đó như thế nào, ai được quyền tiếp cận… phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Việc nhân viên của CGV tung hình ảnh nhạy cảm của đôi nam nữ lên mạng xã hội là hành vi cần được pháp luật xem xét, soi chiếu, xử lý. Còn hành động của đôi bạn trẻ kia thì thực sự đáng lên án. Rạp chiếu phim là nơi công cộng chứ không phải phòng riêng của hai người mà có những hành động không phù hợp, phản cảm như vậy.

Trong sự việc xảy ra ở CGV, các khán giả xung quanh còn có bộ phim để tập trung, không chú ý tới hành động của đôi trẻ và đó là ghế ngồi có vách ngăn. Còn bên ngoài xã hội, vào quán cà phê hay ăn sáng, đã không ít lần tôi phải chịu cảnh cúi gằm mặt hoặc dán mắt vào chiếc điện thoại di động để khỏi phải chứng kiến cảnh các cháu học sinh hoặc những nam thanh, nữ tú ôm ấp, hôn hít nhau như chốn không người. Những chuyện như vậy dù rất khó chịu nhưng mình đâu có tư cách, nhiệm vụ để nhắc nhở các bạn trẻ hãy làm ơn bớt “yêu” nhau đi một chút. Đem chuyện nay ca thán với mấy người bạn trẻ tuổi thì các bạn ấy cũng lắc đầu, cười bảo chắc khi ở nhà hay những chốn riêng tư “họ chỉ đánh chửi nhau” thì phải!

Đã có lần gặp tình huống đó, tôi cố tình có những hành động “phá phách” cuộc “riêng tư” của đôi trẻ như ho hắng, đánh rơi đồ hay nói chuyện điện thoại hơi to một chút… thì nhận được cái lườm nguýt của họ giống như mình là kẻ nhà quê không biết hưởng thụ văn minh nhân loại, Tây hóa…

Người Việt mình có câu “Ăn tùy nơi, chơi tùy chốn” để nói về việc phải cân nhắc những hành động, việc làm của mình sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh. Quan niệm về việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng của người Việt Nam hiện đã khá thoáng so với trước kia, nhưng tất cả phải có chừng mực, giới hạn, đúng với thuần phong mỹ tục của người Việt.

Người trẻ có những hành động thiếu chuẩn mực như vậy không phải không có lỗi của người lớn, của những người làm cha, làm mẹ, làm công tác giáo dục. Sự lệch lạc về suy nghĩ, hành động của các em phần nhiều là do cách giáo dục, uốn nắn của người lớn chưa đến nơi, đến chốn, để các em đã đặt bản năng ham muốn của mình trên văn minh, chuẩn mực văn hóa, đạo đức ngoài xã hội./.