116 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại cuộc họp. Tham dự cuộc họp có ông Trần Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các vị Ủy viên Hội đồng Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp Hội đồng Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026 được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Tính đến hết ngày 31/7/2026, Ban Tổ chức Giải đã nhận được đã nhận 2.767 bài dự thi của 5 thể loại báo chí gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của hơn 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Để giúp Ban Tổ chức Giải lựa chọn các tác phẩm có chất lượng tốt nhằm trao giải theo đúng Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã mời 16 nhà báo giàu kinh nghiệm đã tham gia chấm tại giải báo chí quốc gia, giải báo chí của MTTQ Việt Nam và các giải báo chí uy tín khác đang công tác tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Đại đoàn kết, Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Nông thôn ngày nay...

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc họp.

Sau hai tuần tiến hành chấm bài độc lập và 2 buổi họp bình xét, đánh giá, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, khách quan, các thành viên Hội đồng Sơ khảo đã phân tích, trao đổi, đánh giá toàn diện đối với từng tác phẩm và đi đến thống nhất lựa chọn các tác phẩm vào chấm chung khảo.

Kết quả, Hội đồng Sơ khảo đã chọn được 116 tác phẩm thuộc 5 thể loại: Trong đó có 32 tác phẩm báo in, 41 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm phát thanh, 21 tác phẩm truyền hình, 7 tác phẩm ảnh báo chí vào chung khảo để Hội đồng Chung khảo xem xét, chấm xếp hạng giải: Đặc biệt (nếu có), A, B, C và Khuyến khích.

Các tác phẩm tham gia dự Giải báo chí lần thứ XVII, năm 2025 - 2026 được Hội đồng Sơ khảo đánh giá sát với chủ đề và tiêu chí của Ban Tổ chức Giải, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, hình thức phản ánh theo xu hướng báo chí hiện đại, nội dung phong phú, có nhiều sáng tạo trong nội dung thể hiện, mang tính thời sự, kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia, hưởng ứng của các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, đặc biệt ấn tượng khi số lượng tác phẩm dự thi liên tục tăng qua nhiều mùa giải.

"Số lượng tác phẩm tham dự rất cao, cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng rất tích cực của các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, các nhà báo đối với Giải báo chí do MTTQ Việt Nam tổ chức" - Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, để đảm bảo chất lượng công tác chấm giải, Hội đồng Sơ khảo gồm các nhà báo, chuyên gia giàu kinh nghiệm và nhiều vị giám khảo đã gắn bó với các giải báo chí của MTTQ Việt Nam qua nhiều năm đã tham gia chấm giải lần này. Với kinh nghiệm dày dặn của các vị trong Hội đồng Sơ khảo, sau hơn 2 tuần làm việc khẩn trương, Hội đồng đã lựa chọn được 116 tác phẩm thuộc 5 thể loại để đưa vào chấm ở vòng chung khảo.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, để công tác chấm điểm vòng chung khảo đạt được kết quả tốt và đảm bảo tiến độ, các thành viên của Hội đồng Chung khảo cần căn cứ và bám sát vào các tiêu chí, thể lệ giải, quy chế chấm giải, từ đó đưa ra những đánh giá thật sự khách quan, toàn diện. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung lựa chọn các tác phẩm báo chí có hình thức thể hiện công phu với nhiều sự đổi mới, sáng tạo và phù hợp với đặc trưng của từng loại hình báo chí, mang lại sự hấp dẫn và hiệu quả trong việc truyền tải thông tin.

“Hội đồng Chung khảo cần quan tâm lựa chọn những tác phẩm có tính thời sự, phát hiện ý tưởng mới, phản ánh sâu sắc, sinh động về các chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có giá trị lý luận, thực tiễn cao và hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga gợi mở.

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt sau hơn 1 năm toàn hệ thống chính trị thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga khẳng định, Ban Chỉ đạo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII sẽ tập trung cao độ để tổ chức thành công mùa giải năm nay, tạo được ấn tượng tốt đẹp, tiếp tục lan tỏa ý nghĩa và giá trị của Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” do MTTQ Việt Nam tổ chức.

Ban Chỉ đạo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026 dự kiến số lượng Giải lần thứ XVII gồm 81 giải, cụ thể: Giải Đặc biệt (nếu có), 5 Giải A, 14 Giải B, 29 Giải C, 32 Giải khuyến khích.