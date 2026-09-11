English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã

Thứ Sáu, 15:22, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn hiện nay; đồng thời tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở và giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tại Hội nghị lần thứ 29, ngày 9/9, sau khi nghe Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo, đề xuất một số nội dung về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chưa cho chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM trong thời điểm hiện nay.

tp.hcm giu nguyen 168 don vi hanh chinh cap xa hinh anh 1
TP.HCM giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã (ảnh minh họa)

Thành ủy chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã; rà soát, hoàn thiện mối quan hệ công tác, phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, thành phố và cấp xã, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm; đề cao tính chủ động, tự chủ và trách nhiệm của cấp xã.

Từ đó tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương trong Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố; phấn đấu đến cuối năm 2026 cơ bản giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở thuộc thẩm quyền của Thành phố.

Thành ủy cũng giao Văn phòng Thành ủy phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai chủ trương nêu trên; báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, cho ý kiến.

nut-that-the-che-va-su-menh-cua-dao-luat-kien-tao-cho-tphcm4.jpg

Mở không gian, trao quyền kiến tạo cho TP.HCM

VOV.VN - Được tự quyết gần 300 thẩm quyền và điều quan trọng nhất là không cần chờ thông tư hướng dẫn. Đó chính là không gian tự quyết chưa từng có trong tiền lệ, đang được đúc kết trong dự thảo Luật Phát triển đô thị.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM đề xuất cấp xã có bình quân không quá 3 phó chủ tịch UBND
TP.HCM đề xuất cấp xã có bình quân không quá 3 phó chủ tịch UBND

VOV.VN - TP.HCM đề xuất giảm số ủy viên UBND TP.HCM từ 18 xuống không quá 8 người. Thành phố cũng đề xuất mỗi đơn vị hành chính cấp xã có bình quân không quá 3 phó chủ tịch UBND.

TP.HCM đề xuất cấp xã có bình quân không quá 3 phó chủ tịch UBND

TP.HCM đề xuất cấp xã có bình quân không quá 3 phó chủ tịch UBND

VOV.VN - TP.HCM đề xuất giảm số ủy viên UBND TP.HCM từ 18 xuống không quá 8 người. Thành phố cũng đề xuất mỗi đơn vị hành chính cấp xã có bình quân không quá 3 phó chủ tịch UBND.

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá KPI cán bộ quý III từ ngày 25/9 đến 30/9
Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá KPI cán bộ quý III từ ngày 25/9 đến 30/9

VOV.VN - Cán bộ thuộc diện đánh giá tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đăng ký nhiệm vụ trên Hệ thống KPI mà không có lý do chính đáng sẽ không đủ điều kiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ.

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá KPI cán bộ quý III từ ngày 25/9 đến 30/9

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá KPI cán bộ quý III từ ngày 25/9 đến 30/9

VOV.VN - Cán bộ thuộc diện đánh giá tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đăng ký nhiệm vụ trên Hệ thống KPI mà không có lý do chính đáng sẽ không đủ điều kiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM: Báo chí cần tận dụng cơ hội từ Luật Phát triển đô thị
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM: Báo chí cần tận dụng cơ hội từ Luật Phát triển đô thị

VOV.VN - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cơ quan báo chí nghiên cứu, đề xuất cơ chế riêng từ Luật Phát triển đô thị, xem đây là cơ hội đầu tư, phát triển mô hình báo chí truyền thông đa phương tiện hiện đại, chuyên nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM: Báo chí cần tận dụng cơ hội từ Luật Phát triển đô thị

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM: Báo chí cần tận dụng cơ hội từ Luật Phát triển đô thị

VOV.VN - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cơ quan báo chí nghiên cứu, đề xuất cơ chế riêng từ Luật Phát triển đô thị, xem đây là cơ hội đầu tư, phát triển mô hình báo chí truyền thông đa phương tiện hiện đại, chuyên nghiệp.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội