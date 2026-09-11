Tại Hội nghị lần thứ 29, ngày 9/9, sau khi nghe Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo, đề xuất một số nội dung về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chưa cho chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM trong thời điểm hiện nay.

TP.HCM giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã (ảnh minh họa)

Thành ủy chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã; rà soát, hoàn thiện mối quan hệ công tác, phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, thành phố và cấp xã, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm; đề cao tính chủ động, tự chủ và trách nhiệm của cấp xã.

Từ đó tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương trong Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố; phấn đấu đến cuối năm 2026 cơ bản giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở thuộc thẩm quyền của Thành phố.

Thành ủy cũng giao Văn phòng Thành ủy phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai chủ trương nêu trên; báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, cho ý kiến.