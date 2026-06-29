129 phường xã TP.HCM làm việc sáng thứ Bảy để giải quyết thủ tục hành chính

Theo đó, từ ngày 10/7/2026, việc làm sáng thứ Bảy được triển khai tại ba nhóm cơ quan, đơn vị.

Thứ nhất là hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai.

Thứ hai là Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM tiếp nhận và trả kết quả thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

129 phường xã làm việc sáng thứ Bảy giải quyết thủ tục

Thứ ba là đối với UBND 129 phường, xã, việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả được thực hiện đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng thực và đất đai.

Ngoài các lĩnh vực nêu trên, căn cứ nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp và điều kiện của từng cơ quan, địa phương, thủ trưởng các đơn vị được chủ động bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc sáng thứ Bảy để tiếp nhận, giải quyết thêm các thủ tục hành chính khác khi cần thiết.

Trường hợp phát sinh nhu cầu mở rộng danh mục thủ tục hoặc bổ sung cơ quan, địa bàn thực hiện, các đơn vị sẽ đề xuất UBND TP.HCM (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định theo quy định.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc sáng thứ Bảy được nghỉ bù vào các ngày khác theo đúng quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn. Trường hợp không thể bố trí nghỉ bù đủ thời gian, đơn vị phải thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật.

Kinh phí tổ chức làm việc sáng thứ Bảy được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Xem danh sách 129 phường xã làm việc sáng thứ Bảy tại đây.