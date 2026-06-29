English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

129 phường xã TP.HCM làm việc sáng thứ Bảy để giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Hai, 17:53, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/6, UBND TP.HCM ban hành quyết định về việc tổ chức làm việc sáng thứ Bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ ngày 10/7/2026, việc làm  sáng thứ Bảy được triển khai tại ba nhóm cơ quan, đơn vị.

Thứ nhất là hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai.

Thứ hai là Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM tiếp nhận và trả kết quả thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

129 phuong xa tp.hcm lam viec sang thu bay de giai quyet thu tuc hanh chinh hinh anh 1
129 phường xã  làm việc sáng thứ Bảy giải quyết thủ tục

Thứ ba là đối với UBND 129 phường, xã, việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả được thực hiện đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng thực và đất đai.

Ngoài các lĩnh vực nêu trên, căn cứ nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp và điều kiện của từng cơ quan, địa phương, thủ trưởng các đơn vị được chủ động bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc sáng thứ Bảy để tiếp nhận, giải quyết thêm các thủ tục hành chính khác khi cần thiết.

Trường hợp phát sinh nhu cầu mở rộng danh mục thủ tục hoặc bổ sung cơ quan, địa bàn thực hiện, các đơn vị sẽ đề xuất UBND TP.HCM (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định theo quy định.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc sáng thứ Bảy được nghỉ bù vào các ngày khác theo đúng quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn. Trường hợp không thể bố trí nghỉ bù đủ thời gian, đơn vị phải thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật.

Kinh phí tổ chức làm việc sáng thứ Bảy được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Xem danh sách 129 phường xã làm việc sáng thứ Bảy tại đây.

hanh_chinh_bd_1.jpg

Sáng kiến trong vận hành chính quyền hai cấp ở TP.HCM

VOV.VN - Sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp, TP.HCM ghi dấu ấn bằng những sáng kiến linh hoạt, lấy sự hài lòng của dân làm thước đo. Dẫu vậy, áp lực quá tải đang bủa vây cơ sở, đòi hỏi cấp thiết phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế thông qua Luật Đô thị đặc biệt để cỗ máy siêu đô thị vận hành bền vững.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

50 năm mang tên Bác, TP.HCM hướng tới đột phá thể chế
50 năm mang tên Bác, TP.HCM hướng tới đột phá thể chế

VOV.VN - Sau 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM cần tạo đột phá về thể chế, sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt để phát huy vai trò đầu tàu, mở dư địa tăng trưởng hai con số và trở thành siêu đô thị có sức cạnh tranh trong khu vực.

50 năm mang tên Bác, TP.HCM hướng tới đột phá thể chế

50 năm mang tên Bác, TP.HCM hướng tới đột phá thể chế

VOV.VN - Sau 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM cần tạo đột phá về thể chế, sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt để phát huy vai trò đầu tàu, mở dư địa tăng trưởng hai con số và trở thành siêu đô thị có sức cạnh tranh trong khu vực.

TP.HCM công bố danh sách 134 tuyến xe buýt miễn phí, không có tuyến đi Vũng Tàu
TP.HCM công bố danh sách 134 tuyến xe buýt miễn phí, không có tuyến đi Vũng Tàu

VOV.VN - Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, TP.HCM triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển giao thông xanh.

TP.HCM công bố danh sách 134 tuyến xe buýt miễn phí, không có tuyến đi Vũng Tàu

TP.HCM công bố danh sách 134 tuyến xe buýt miễn phí, không có tuyến đi Vũng Tàu

VOV.VN - Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, TP.HCM triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển giao thông xanh.

Ông Lê Văn Minh giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo-Phát thanh, Truyền hình TP.HCM
Ông Lê Văn Minh giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo-Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

VOV.VN - Ngày 20/6, Thành ủy TP.HCM công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí TP theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

Ông Lê Văn Minh giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo-Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Ông Lê Văn Minh giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo-Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

VOV.VN - Ngày 20/6, Thành ủy TP.HCM công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí TP theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội