Huế giải quyết bài toán trụ sở dôi dư

Dọc các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hoàng Hoa Thám..., nhiều trụ sở cũ của các sở, ngành như Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Hội Văn học Nghệ thuật… rơi vào tình trạng “cửa đóng then cài” suốt nhiều năm nay. Đây đều là những khu “đất vàng”. Tuy nhiên, do không được sử dụng, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng; tường rào hư hỏng, cỏ dại mọc um tùm.

Các trụ sở dôi dư ở Huế

Ông Lê Thanh Tùng, người dân ở thành phố Huế cho rằng, trong khi chờ lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, thành phố cần có giải pháp khai thác tạm thời hiệu quả hơn, tránh kéo dài tình trạng bỏ hoang.

“Huế muốn phát triển kinh tế, nhất là du lịch chất lượng cao, thì việc lựa chọn nhà đầu tư cần hết sức thận trọng, nên ưu tiên những đơn vị có năng lực và tầm nhìn dài hạn. Nếu chuyển giao các khu "đất vàng" cho doanh nghiệp chưa đủ năng lực thì nguy cơ lãng phí vẫn sẽ tiếp diễn. Thực tế hiện nay, nhiều trụ sở cũ ở các tuyến đường trung tâm đang bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng, gây nhếch nhác và lãng phí tài sản công. Vì vậy, trong thời gian chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp, thành phố cần có giải pháp quản lý, khai thác tạm thời hiệu quả hơn, tránh để kéo dài tình trạng này”.

Sau khi sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế chuyển đi nơi khác, trụ sở cũ bỏ hoang nhiều năm nay.

Sau khi các cơ quan nhà nước di dời về trung tâm hành chính tập trung nhưng phương án xử lý quỹ nhà, đất (cũ) chưa được triển khai nên xảy ra tình trạng này. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng làm cho một số trụ sở chưa được sử dụng. Ngoài ra, các vướng mắc về quy định hiện hành liên quan tài sản công, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển đổi công năng… nên nhiều khu đất bị “đắp chiếu” kéo dài.

Các trụ sở ở dọc đường Lê Lợi, thành phố Huế

Trước thực trạng còn nhiều cơ sở nhà đất dôi dư, chính quyền thành phố Huế đang triển khai các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công. Trong đó, trọng tâm là chuyển đổi công năng sang phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và các thiết chế văn hóa. Một số dự án tổ hợp khách sạn, văn phòng cho thuê dọc tuyến đường Lê Lợi đã được đề xuất với định hướng lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá.

Theo ông Trần Công Thích Vương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế, thành phố Huế sẽ tháo gỡ các rào cản về cơ chế, hoàn thiện quy hoạch và hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tham gia đầu tư: “Hiện nay, các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp còn khoảng 40 cơ sở và đang tiếp tục được sắp xếp cho các đơn vị. Ngoài ra, có khoảng 245 cơ sở dôi dư từ trước đó. Sở Tài chính đang rà soát tổng thể và đã chuyển giao các cơ sở này cho các xã, phường cũng như Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. Dự kiến trong quý II, thành phố sẽ xây dựng phương án tổng thể để xử lý các cơ sở này”.

Một biệt thự cổ ở số 26 Lê Lợi, thành phố Huế

Huế còn đối mặt với yếu tố đặc thù khi có trụ sở bỏ hoang là biệt thự cổ, kiến trúc kiểu Pháp có tuổi đời đến cả trăm năm. Việc xử lý các công trình này không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn liên quan trực tiếp đến bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa.

Ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, thành phố sẽ tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư: “Đối với một số trụ sở, cơ sở nhà đất trên đường Lê Lợi, sau khi có ý kiến thống nhất của Thường vụ, thành phố đã điều chỉnh một số nội dung, trong đó có chiều cao công trình. Hiện, UBND thành phố đã ban hành chủ trương đầu tư và đang xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư”.

Để giải quyết tình trạng lãng phí trụ sở nhà đất công dôi dư, thành phố Huế đang có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn. Trong đó, tập trung rà soát toàn diện quỹ nhà, đất; xây dựng lộ trình xử lý cụ thể cho từng công trình; hoàn thiện hành lang pháp lý; cùng với cách tiếp cận linh hoạt đối với các công trình có giá trị di sản sẽ là chìa khóa cân bằng sự hài hòa giữa phát triển và bảo tồn các công trình trên những “khu đất vàng”.