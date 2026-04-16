Hàng trăm trụ sở công dôi dư ở Đà Nẵng được đưa ra cho thuê

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng để cho thuê. Các cơ sở này sẽ được cho thuê bằng hình thức đấu giá, niêm yết giá theo quy định. Mục đích sử dụng gồm làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, thương mại, dịch vụ trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, kho bãi và trưng bày sản phẩm.

Nhiều trụ sở dôi dư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa được khai thác, gây lãng phí tài sản công

Việc đưa tài sản công dôi dư vào khai thác nhằm tránh tình trạng bỏ hoang, lãng phí, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách.

Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, qua rà soát, cả thành phố có 828 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Tùy theo hiện trạng từng cơ sở, các đơn vị sẽ lựa chọn phương án phù hợp để đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần tăng nguồn thu và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Trước mắt, thành phố giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý, khai thác 119 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích hơn 135.600m2.

Nhiều trụ sở dôi dư tại các phường thuộc TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ) hiện chưa được đưa vào sử dụng

Ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết: “Phương án là 247 cơ sở nhà, đất sẽ được chuyển đổi công năng sang mục đích nhà ở công vụ cho ngành y tế, ngành giáo dục và các hoạt động công cộng. Còn lại khoảng 581 cơ sở nhà, đất sẽ giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường để xử lý theo quy định”.