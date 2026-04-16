中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng trăm trụ sở công dôi dư ở Đà Nẵng được đưa ra cho thuê

Thứ Năm, 12:43, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hàng trăm cơ sở nhà, đất công không còn sử dụng tại thành phố Đà Nẵng sẽ được đưa ra cho thuê, đấu giá khai thác nhằm tránh lãng phí tài sản công.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng để cho thuê. Các cơ sở này sẽ được cho thuê bằng hình thức đấu giá, niêm yết giá theo quy định. Mục đích sử dụng gồm làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, thương mại, dịch vụ trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, kho bãi và trưng bày sản phẩm.

Nhiều trụ sở dôi dư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa được khai thác, gây lãng phí tài sản công

Việc đưa tài sản công dôi dư vào khai thác nhằm tránh tình trạng bỏ hoang, lãng phí, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách.

Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, qua rà soát, cả thành phố có 828 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Tùy theo hiện trạng từng cơ sở, các đơn vị sẽ lựa chọn phương án phù hợp để đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần tăng nguồn thu và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Trước mắt, thành phố giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý, khai thác 119 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích hơn 135.600m2. 

Nhiều trụ sở dôi dư tại các phường thuộc TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ) hiện chưa được đưa vào sử dụng

Ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết: “Phương án là 247 cơ sở nhà, đất sẽ được chuyển đổi công năng sang mục đích nhà ở công vụ cho ngành y tế, ngành giáo dục và các hoạt động công cộng. Còn lại khoảng 581 cơ sở nhà, đất sẽ giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường để xử lý theo quy định”.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội
Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân.

Đà Nẵng tái định hình hạ tầng nghề cá trong không gian phát triển mới
Đà Nẵng tái định hình hạ tầng nghề cá trong không gian phát triển mới

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng với không gian phát triển mới, tiềm năng kinh tế biển ngày càng mở rộng về quy mô. Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng nghề cá được xem là một trong những bước đi quan trọng, vừa thúc đẩy sinh kế cho ngư dân, vừa góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU.

Đà Nẵng tái định hình hạ tầng nghề cá trong không gian phát triển mới

Đà Nẵng tái định hình hạ tầng nghề cá trong không gian phát triển mới

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng với không gian phát triển mới, tiềm năng kinh tế biển ngày càng mở rộng về quy mô. Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng nghề cá được xem là một trong những bước đi quan trọng, vừa thúc đẩy sinh kế cho ngư dân, vừa góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU.

Hỗ trợ doanh nghiệp ở Đà Nẵng kê khai cách nộp thuế mới
Hỗ trợ doanh nghiệp ở Đà Nẵng kê khai cách nộp thuế mới

VOV.VN - Từ ngày 01/01/2026 chính thức xóa bỏ cơ chế thuế khoán, chuyển sang phương thức quản lý thuế dựa trên doanh thu thực tế phát sinh. Đây được xem là thay đổi lớn trong chính sách thuế đối với hộ kinh doanh.

Hỗ trợ doanh nghiệp ở Đà Nẵng kê khai cách nộp thuế mới

Hỗ trợ doanh nghiệp ở Đà Nẵng kê khai cách nộp thuế mới

VOV.VN - Từ ngày 01/01/2026 chính thức xóa bỏ cơ chế thuế khoán, chuyển sang phương thức quản lý thuế dựa trên doanh thu thực tế phát sinh. Đây được xem là thay đổi lớn trong chính sách thuế đối với hộ kinh doanh.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp