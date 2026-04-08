3 nhiệm vụ trọng tâm của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thứ Tư, 17:30, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trên cương vị mới, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, không ngừng vun đắp, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh.

Chiều 8/4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Đức Thắng cho biết, nhận nhiệm vụ người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thủ đô văn hiến, anh hùng, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước là vinh dự vô cùng to lớn; đồng thời là trọng trách trước Đảng, Nhà nước trong bối cảnh Thủ đô đang vươn mình phát triển với tư duy mới và tầm nhìn xa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quang Thái

Ông Trần Đức Thắng cũng cho biết, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới vừa được ban hành là tâm huyết và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với sự phát triển của Hà Nội. Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ mở ra cánh cửa lớn cho Thủ đô bứt phá khi được trao quyền bằng các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội. Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã định hình tương lai của một đại đô thị xứng tầm thành phố toàn cầu, tiêu biểu trên thế giới.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trên cương vị mới, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, không ngừng vun đắp, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; xác định sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vì sự nghiệp chung trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố là hạt nhân, mạch nguồn, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của Thủ đô.

Thứ hai là kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, tận dụng thời cơ và không gian phát triển mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất; đồng thời bảo đảm tính bền vững, hài hòa, cân bằng giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường. Tiếp tục xác lập mô hình tăng trưởng mới, khẳng định vai trò Thủ đô tiên phong, đi trước mở đường, dẫn dắt lan tỏa phát triển vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Thứ ba trên cương vị công tác mới, ông Trần Đức Thắng cho biết sẽ không ngừng học hỏi đồng nghiệp để nhanh chóng tiếp cận công việc; sẽ gương mẫu, cầu thị, khách quan, tận tâm vì sự phát triển của Thủ đô. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng “kiến tạo - phục vụ”; lấy sự hài lòng, niềm tin, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an của Nhân dân Thủ đô làm thước đo quan trọng nhất.

“Với truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến, anh hùng, với niềm tin, khát vọng, sự quyết tâm đồng lòng của toàn Đảng bộ Thành phố trong kỷ nguyên mới, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bộ Chính trị phân công ông Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nguyễn Hùng/VOV.VN
Tag: Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng Thành ủy Hà Nội nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết 02 đảng bộ Hà Nội
Tiểu sử tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng
