“Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo môi trường phát triển, mở ra không gian tăng trưởng, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra”. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và công bố Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031, diễn ra sáng nay tại Phủ Chủ tịch. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo môi trường phát triển, mở ra không gian tăng trưởng, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Chính phủ; trao các Quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Phó Thủ tướng: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu và các vị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí vừa được Quốc hội phê chuẩn và được Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm giữ các cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031; và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ

Nêu rõ nhiệm kỳ mới không chỉ là sự tiếp nối mà phải là bước chuyển lên nấc thang phát triển cao hơn, kết quả cuối cùng phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của nhân dân và vị thế, uy tín của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo môi trường phát triển, mở ra không gian tăng trưởng, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn, kiểm soát tốt rủi ro, đồng thời phải tạo được động lực tăng trưởng mới; thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Tăng trưởng 2 con số không phải bằng mệnh lệnh hành chính hay mở rộng đầu tư quá mức mà phải dựa trên cải cách mạnh mẽ thể chế, bằng nâng cao năng suất, bằng giải phóng mọi nguồn lực xã hội, bằng khơi thông đầu tư tư nhân vào lĩnh vực ưu tiên, bằng đổi mới sáng tạo, bằng chất lượng nguồn nhân lực và bằng năng lực cạnh tranh thực chất của nền kinh tế. Chính phủ phải nâng cao năng lực tổ chức thực thi các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và pháp luật của Nhà nước; làm cho pháp luật và Nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn, minh bạch hơn, nhất quán hơn; làm cho người dân, doanh nghiệp cảm thấy yên tâm khi đầu tư, sáng tạo và làm ăn chân chính; làm cho mỗi quyết định quản lý nhà nước trở thành một nhân tố thúc đẩy phát triển”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, mỗi thành viên Chính phủ phải là người gánh vác trách nhiệm quốc gia trong lĩnh vực mình phụ trách, mỗi bộ, ngành phải vượt qua tư duy cục bộ ngành mình, phải đặt lợi ích chung của quốc gia, hiệu quả chung của nền kinh tế, sự thuận lợi của người dân và doanh nghiệp lên trên hết; đồng thời phải coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới. Tinh thần là từng bộ, ngành phải chủ động tạo không gian thử nghiệm chính sách, hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới, xây dựng dữ liệu dùng chung, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và công dân số, làm mọi cách để nâng cao năng suất lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Phải cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững của khu vực kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Chính phủ phải thật sự bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền tiếp cận nguồn lực và cơ hội phát triển theo pháp luật. Phải xóa bỏ tư duy phân biệt đối xử, cơ chế xin - cho, sự nhũng nhiễu, chi phí không chính thức, xem xét tiếp tục bỏ bớt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Xây dựng một Chính phủ thực sự liêm chính, trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ luật, gần dân, vì dân. Phải chống cho được bệnh nóng vội, hình thức, bệnh thành tích, giáo điều, dân túy, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, nói nhiều làm ít, nói to làm nhỏ. Nhân dân không đánh giá Chính phủ qua lời nói mà qua kết quả, không nghe nhiều cam kết mà nhìn vào sự chuyển biến thực tế trong đời sống hằng ngày”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tặng hoa chúc mừng nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Thay mặt Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết sẽ cụ thể hóa toàn bộ các định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thành các chương trình, kế hoạch hành động xuyên suốt, quyết liệt và hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu: "Thưa các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và các thành viên Chính phủ mới, vinh dự luôn đi đôi với trách nhiệm chúng ta nhận nhiệm vụ khi đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của những vận hội lớn nhưng cũng đầy thách thức, để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và kỳ vọng của nhân dân, tôi đề nghị các đồng chí luôn đề cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kỷ luật, kỷ cương không ngừng rèn luyện phẩm chất và nâng cao năng lực, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và hành động quyết liệt, hiệu quả. Tập trung xây dựng Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương liêm chính, hành động trong sạch, vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả thực sự là của dân, do dân, vì dân và sẵn sàng phục vụ nhân dân.”

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tặng hoa chúc mừng nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.