3 trụ cột tư tưởng cần được hội tụ và vận hành thống nhất trên nền tảng số

Chiều 5/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số".

Hội thảo do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Lê Văn Lợi; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng đồng chủ trì.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học.

Toàn cảnh Hội thảo "Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số"

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai nhấn mạnh, sau 40 năm đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay. Đây là nền tảng quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới thực hiện hai mục tiêu "100 năm".

Theo bà Đinh Thị Mai, để hiện thực hóa mục tiêu đó, cùng với việc triển khai hiệu quả các quyết sách đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, tập trung, thống nhất của Đảng; đồng thời củng cố đoàn kết, thống nhất và đồng thuận về tư tưởng chính trị trong toàn Đảng, toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng.

Chuyển đổi số không chỉ tạo ra những thay đổi mạnh mẽ về công nghệ mà còn làm biến đổi sâu sắc môi trường thông tin, phương thức tiếp nhận, chia sẻ và tương tác xã hội. Trong bối cảnh đó, công tác tư tưởng đứng trước những yêu cầu mới về tư duy, phương thức tổ chức thực hiện và công cụ tác động. Việc xây dựng một chiến lược tổng thể, dài hạn, có khả năng định hướng, dẫn dắt thực tiễn trở thành yêu cầu cấp thiết.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai phát biểu đề dẫn

Tại hội thảo, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi khẳng định, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, công tác tư tưởng của Đảng cũng cần có sự nhìn nhận trực diện và sâu sắc hơn về thực tế trình độ phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, đồng thời quan tâm hơn đến các đối tượng đặc thù như đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực tôn giáo hay lực lượng nông dân.

Ông Lê Văn Lợi cũng nhấn mạnh 3 trụ cột chính của công tác tư tưởng là lý luận, tuyên truyền và cổ động phải được hội tụ và vận hành thống nhất trên nền tảng số. Để thực hiện thành công chiến lược, cần tập trung vào 3 đột phá chiến lược là thể chế, con người và hạ tầng. Đồng thời, cần chủ động nghiên cứu và tiếp thu tinh hoa từ các mô hình quốc tế.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi phát biểu tại hội thảo

Mỗi người dân đều có thể trở thành "chiến sĩ" trên mặt trận tư tưởng số

Tham luận tại hội thảo, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh nêu rõ, trong bối cảnh công nghệ phát triển, các lực lượng chống phá tăng cường sử dụng công nghệ, đặc biệt là các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) và thuật toán để tác động trực tiếp đến cách con người tiếp nhận, xử lý thông tin.

Cùng với đó, một vấn đề rất đáng lưu ý là nguy cơ mất chủ quyền đối với dữ liệu. Thực tế, dữ liệu xã hội liên quan đến tâm trạng, xu hướng và niềm tin của người dân nếu không được quản trị và khai thác đúng mức sẽ không chỉ là vấn đề thông tin mà còn làm suy giảm năng lực dự báo và dẫn dắt. Trong khi đó, các nền tảng xuyên quốc gia với cơ chế thuật toán khép kín đang chi phối mạnh mẽ dòng chảy thông tin.

Từ thách thức trên, để tăng cường hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình kiến nghị chuyển cách tiếp cận từ chỉ tiêu ước lệ sang các chỉ số đo lường hiệu quả. Trong đó, cần quan tâm đến những chỉ số phản ánh năng lực thực chất như: năng lực của hệ thống hiện thời; thời gian phát hiện, tốc độ xử lý; và mức độ lan tỏa thông tin chính thống so với thông tin xấu độc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh phát biểu tại hội thảo

Bên cạnh đó, cần dịch chuyển mạnh cách tiếp cận công tác tư tưởng từ chỗ chủ yếu là tuyên truyền và phản ứng sang chủ động dự báo, dẫn dắt và kiến tạo đồng thuận xã hội.

Kiến nghị tăng cường năng lực dự báo trong công tác tư tưởng để sớm đề ra giải pháp, tiên liệu các vấn đề cần giải quyết, GS TS Tạ Ngọc Tấn cũng cho biết, công tác giáo dục chính trị tư tưởng không nên chỉ giới hạn trong trường học hay báo chí, mà phải hòa quyện vào hệ thống giáo dục quốc dân, khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm công dân từ sớm. Mỗi người dân, từ thanh niên đến người cao tuổi, đều có thể trở thành "chiến sĩ" trên mặt trận tư tưởng số, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong kỷ nguyên mới.

Các ý kiến tại hội thảo tập trung vào bốn nhóm vấn đề trọng tâm. Trước hết là làm rõ sự cần thiết và những căn cứ xây dựng Đề án. Bên cạnh đó là đánh giá về tình hình công tác tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số thời gian qua.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian trao đổi về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và hệ thống giải pháp. Cùng với đó là thảo luận về nguồn lực thực hiện và các kiến nghị để bảo đảm Đề án có tính khả thi cao khi triển khai trong thực tiễn.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại hội thảo

Sau một buổi chiều làm việc khẩn trương, trách nhiệm và tâm huyết, hội thảo đã nhận được nhiều tham luận có hàm lượng khoa học cao, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Trong đó, có 22 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo.

Các ý kiến đều thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng và ban hành Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Nhiều tham luận đã góp phần làm rõ hơn phạm vi, nội hàm của Đề án; xác định những động lực, nguồn lực và các điều kiện bảo đảm để chiến lược có thể triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến nhấn mạnh việc cần xác lập các giải pháp đột phá trên những lĩnh vực trọng yếu, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế phối hợp và điều kiện tổ chức thực hiện, qua đó bảo đảm chiến lược không chỉ có giá trị định hướng mà còn đủ sức dẫn dắt, chỉ đạo thực tiễn công tác tư tưởng trong môi trường số.

Thay mặt Ban Tổ chức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai ghi nhận và tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương.

Theo bà Đinh Thị Mai, mỗi tham luận đều mang đến những góc nhìn cụ thể, gắn với thực tiễn sinh động của từng lĩnh vực, là cơ sở quan trọng để Ban Biên tập tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào cuối tháng 5/2026.