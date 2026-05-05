Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tỉnh Lào Cai

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Sùng A Lềnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lào Cai đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh quý I năm 2026; báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cử tri các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; đồng thời bày tỏ một số ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cụ thể, cử tri kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc hiện tại, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho lực lượng Kiểm lâm trong quá trình thực thi công vụ và áp dụng vào thực tiễn.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri.

Đối với các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành đồng bộ các nghị định, thông tư, quyết định và văn bản hướng dẫn thi hành, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để các địa phương chủ động và thống nhất trong công tác triển khai; ưu tiên cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện cho các tỉnh nghèo khu vực phía Bắc giai đoạn 2026-2030 với định mức phân bổ ít nhất tương đương với giai đoạn 2021-2025 nhằm duy trì nguồn lực phát triển bền vững; xem xét ban hành cơ chế phân công các tỉnh, thành phố có điều kiện kinh tế phát triển trực tiếp hỗ trợ các dự án hạ tầng, sinh kế cho các tỉnh còn nhiều khó khăn (như Lào Cai). Đồng thời, thiết lập cơ chế huy động, phân công các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đồng hành cùng các địa phương miền núi trong việc đầu tư hạ tầng thiết yếu, mô hình sinh kế và chuyển giao khoa học công nghệ...

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ sự xúc động trước sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân tỉnh Lào Cai dành cho Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XVI; ghi nhận, biểu dương những kết quả ấn tượng mà Lào Cai đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cho rằng đây đều là những nội dung chính đáng, thiết thực, hướng tới mục tiêu phát triển của địa phương và đất nước.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị

Phó Thủ tướng yêu cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai tiếp thu đầy đủ, toàn diện các nhóm ý kiến của cử tri tại hội nghị; đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời có văn bản trả lời rõ lộ trình, thời hạn để nhân dân theo dõi, giám sát. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.