34 tỉnh, thành đã hoàn thành phương án tổng thể sáp nhập thôn, tổ dân phố

Tăng tốc sắp xếp thôn, tổ dân phố

Hiện nay, các tỉnh, thành trên cả nước đang tăng tốc trong việc rà soát, sắp xếp thôn, tổ dân phố kịp tiến độ hoàn thành trước ngày 30/6 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tại Nghệ An, theo phương án tổng thể mới nhất, tỉnh sẽ sắp xếp 3.797 khối, xóm thành 2.026 khối, xóm mới thuộc 130 xã, phường, giảm 1.771 khối, xóm so với hiện nay (giảm 46,64%). UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm theo quy định, bảo đảm hoàn thành với thời gian sắp xếp khối, xóm trước ngày 30/6.

Theo phương án sắp xếp thôn, bản, xã Tiền Phong (tỉnh Nghệ An) từ 18 bản giảm còn 11 bản

Bà Lô Thị Nguyệt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi có Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ cùng văn bản chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ, xã Tiền Phong đã thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp thôn bản. Địa phương tiến hành rà soát toàn bộ các thôn bản hiện có, xây dựng phương án sắp xếp, lấy ý kiến nhân dân và trình Sở Nội vụ thẩm định. Song song với quá trình này, xã cũng xây dựng đề án sắp xếp lại các chi bộ, chuẩn bị phương án nhân sự cho các đơn vị mới sau sáp nhập.

“Theo phương án sắp xếp thôn, bản, xã Tiền Phong từ 18 bản giảm còn 11 bản. Đến nay, các nội dung cơ bản đã hoàn thành. Xã đang hoàn thiện đề án sau khi tiếp thu ý kiến người dân và dự kiến trình Hội đồng nhân dân trước ngày 30/6 để thông qua nghị quyết thành lập thôn bản mới”, bà Lô Thị Nguyệt cho hay.

Bà Quang Thị Hồng, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Tiền Phong cho biết, đối với xã Tiền Phong - địa bàn miền núi, biên giới có diện tích rộng, dân cư sống thưa thớt và chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái - khó khăn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách chủ yếu nằm ở trình độ khoa học công nghệ, nhất là tới đây đảm nhận nhiệm vụ trong điều kiện sáp nhập, số lượng đảng viên và địa bàn quản lý lớn hơn. Theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, thời gian tới, xã Tiền Phong sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt về công nghệ thông tin và kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ, nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ.

Quá trình sắp xếp thôn, tổ dân phố phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch

Toàn tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, xóm, tổ dân phố. Ninh Bình hiện có 4.482 thôn, tổ dân phố, trong đó, nhiều đơn vị chưa bảo đảm tiêu chí về quy mô số hộ theo quy định mới.

Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Ninh Bình dự kiến còn 1.753 thôn, tổ dân phố, trong đó, 1.249 thôn và 504 tổ dân phố. Như vậy, toàn tỉnh giảm 2.729 thôn, tổ dân phố, tương đương giảm 60,89% so với hiện nay.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu quá trình sắp xếp phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp ở cơ sở.

Tại tỉnh Thanh Hóa, đến chiều 25/6/2026, toàn bộ 166/166 xã, phường đã hoàn thành việc trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết sắp xếp thôn, tổ dân phố. Theo đó, toàn tỉnh đã sắp xếp, giảm từ 4.351 thôn, tổ dân phố còn 1.933 thôn, tổ dân phố, giảm 2.418 thôn, tổ dân phố, tương ứng giảm 55,6% so với hiện nay. Cùng với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh đã chủ động chuẩn bị đồng bộ các điều kiện để thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ổn định, thực chất, hiệu quả.

Còn tại tỉnh Phú Thọ dự kiến sau khi hoàn thành, toàn tỉnh giảm 1.967 đầu mối, từ 5.049 xuống còn 3.082 thôn, tổ dân phố.

Điểm tựa chính sách cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập

Những con số trên cho thấy quy mô sâu rộng của đợt sắp xếp lần này. Có được kết quả đó là nhờ sự đồng thuận cao của nhân dân cùng phương pháp triển khai dân chủ, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Theo bà Lô Thị Nguyệt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An, được nhân dân đồng thuận chứng tỏ chủ trương đúng đắn và cũng khẳng định cấp ủy chính quyền làm việc khoa học, bài bản, công khai, minh bạch. Khi người dân đồng thuận thì việc sắp xếp đã thành công đến 90%. Phần còn lại chỉ là hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản là chủ trương đúng đắn, tất yếu, mang lại nhiều lợi ích, phù hợp với xu hướng đổi mới mô hình quản lý

Về tiến độ sáp nhập, sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ cho hay, hiện đã có 34 tỉnh, thành phố hoàn thành phương án tổng thể. Về cơ bản, các địa phương đang đáp ứng đúng tiến độ Thủ tướng đặt ra.

Về triển khai chế độ chính sách đối với trưởng thôn, tổ dân phố sau sáp nhập mà dôi dư, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, Chỉ thị số 21/CT-TTg và Nghị định 154/2025/NĐ-CP đã quy định chế độ chính sách cho những trường hợp cán bộ chuyên trách dôi dư do tinh giản biên chế. Riêng chế độ cho cán bộ không chuyên trách mới ở tổ dân phố, sau sáp nhập cũng được quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định quy chế khoán phụ cấp với cán bộ không chuyên trách. Theo đó, UBND tỉnh và HĐND tỉnh xem xét dựa trên ngân sách địa phương để có khoản phụ cấp phù hợp với từng chức danh, trong đó có chức danh trưởng thôn, phó trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản là chủ trương đúng đắn, tất yếu, mang lại nhiều lợi ích, phù hợp với xu hướng đổi mới mô hình quản lý. Thôn bản, tổ dân phố có quy mô lớn hơn sẽ thuận lợi hơn trong tổ chức các hoạt động, huy động nguồn lực và lựa chọn đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín; đồng thời góp phần tinh gọn bộ máy và giảm đầu mối quản lý, tiết kiệm được nguồn lực, ngân sách nhà nước và tối ưu hóa nguồn lực đầu tư.