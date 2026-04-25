50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Những nhịp cầu hữu nghị

Bà Pron Phasit TrisikkhamanKonDee, Phó Chủ tịch nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kanchanaburi, chủ thương hiệu gia vị "Yod Rod" đang đẩy mạnh chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp của bà chuyên sản xuất các dòng gia vị từ thảo mộc tự nhiên, không sử dụng bột ngọt hay chất bảo quản, với gần 20 sản phẩm đạt chứng nhận OTOP 4 sao và giải thưởng của Bộ Y tế Thái Lan.

"Sau thị trường Trung Quốc, Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm mà chúng tôi hướng tới. Đồng thời, chi phí logistics và vận hành tại đây cũng hợp lý hơn so với nhiều thị trường khác. Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong muốn hợp tác với các đối tác tại Việt Nam để cùng phát triển thị trường. Việc có đối tác địa phương sẽ giúp quá trình triển khai hiệu quả hơn", bà Pron Phasit TrisikkhamanKonDee nhấn mạnh.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan 2025

Không chỉ dừng lại ở mở rộng thị trường, doanh nghiệp này còn chủ động điều chỉnh sản phẩm để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam.

"Tôi tin rằng người tiêu dùng Việt Nam sẽ đón nhận những sản phẩm này, đặc biệt là các hương vị có sự tương đồng văn hóa ẩm thực… Chúng tôi sẽ điều chỉnh công thức theo hướng "nhẹ" hơn, giảm độ cay từ ớt Thái, đồng thời tăng cường hương vị từ các loại thảo mộc như húng quế và tiêu đen. Điều này vẫn giữ được đặc trưng cay ấm nhưng phù hợp hơn với khẩu vị người Việt", bà Pron Phasit TrisikkhamanKonDee bày tỏ.

Thực tế cho thấy, đằng sau mỗi quyết định đầu tư không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là quá trình thích ứng văn hóa và kết nối con người. Nhu cầu tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới phân phối của doanh nghiệp cũng đặt ra yêu cầu về những kênh kết nối hiệu quả, bền vững giữa hai nước.

Trong bối cảnh đó, các tổ chức hữu nghị tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng, góp phần duy trì nhịp hợp tác ổn định và thực chất. Thông qua các cơ chế phối hợp và hoạt động thường xuyên, quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội.

Một trong những điểm nhấn là việc thúc đẩy ngoại giao kinh tế, lĩnh vực đang trở thành cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và thị trường hai nước. Thông qua các diễn đàn xúc tiến thương mại và các chuyến khảo sát thị trường, nhiều doanh nghiệp Thái Lan đã tìm thấy cơ hội đầu tư tại Việt Nam và ngược lại.

Ông Suwatchai Songwanich, Tổng Thư ký Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam cho biết: "Việt Nam đang có tốc độ phát triển kinh tế rất ấn tượng. Chính phủ Việt Nam có nhiều chính sách thúc đẩy đầu tư. Đó cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp Thái Lan, từ quy mô lớn đến vừa và nhỏ, đầu tư vào các ngành công nghiệp tại Việt Nam. Tháng 5 vừa qua, hai hội đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp tại Việt Nam nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Diễn đàn này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư Thái Lan tìm hiểu chính sách và thị trường Việt Nam và ngược lại".

Ông Suwatchai Songwanich, Tổng Thư ký Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

Không chỉ dừng ở kinh tế, hợp tác trong lĩnh vực giao lưu thế hệ trẻ cũng được chú trọng, tạo nền tảng cho quan hệ lâu dài. Các chương trình trao đổi sinh viên, giao lưu thanh niên, cuộc thi tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ được duy trì thường xuyên, cùng với việc thúc đẩy giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, y tế, thể thao cũng ghi nhận nhiều kết quả thiết thực, góp phần đưa quan hệ hai nước trở nên gần gũi hơn với người dân.

Đánh giá triển vọng hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Nguyễn Văn Thành khẳng định: "Việc nâng cấp quan hệ song phương giữa hai nước khẳng định mức độ quan hệ sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là đối ngoại nhân dân".

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026). Hướng tới cột mốc này, nhiều hoạt động kỷ niệm đang được triển khai, trong đó có lễ kỷ niệm dự kiến tổ chức tại Nghệ An vào tháng 6/2026.

Ông Suwatchai Songwanich cho rằng đây là thời điểm để hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác và tiếp tục thúc đẩy các định hướng hợp tác trong thời gian tới: "Tôi nhận thấy mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam thời gian qua đã có sự hợp tác và giao lưu rất mật thiết ở mọi cấp độ, từ nhân dân, doanh nghiệp đến Chính phủ. Đặc biệt, sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vào tháng 5 năm ngoái, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác này đang ở giai đoạn tốt nhất, dựa trên nền tảng hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước".

Từ những kết nối cụ thể ở cấp doanh nghiệp đến các cơ chế hợp tác ngày càng bài bản, đối ngoại nhân dân tiếp tục góp phần tăng cường sự gắn kết, tạo nền tảng để quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển ổn định, thực chất và bền vững.