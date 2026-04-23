Hành trình 30 năm "Lời dạy của Bác" và dấu ấn ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan

Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử mà còn mở ra không gian văn hóa ý nghĩa với việc khánh thành Phòng Truyền thống và Triển lãm ảnh “Hành trình 30 năm thi đua làm theo lời Bác”.

Biểu diễn trống hội chào mừng Lễ kỉ niệm.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh xúc động nhắc lại dấu mốc ba thập kỷ trước, khi cố Thứ trưởng Ngoại giao Lê Mai chủ trì lễ khai trương cơ quan đại diện Việt Nam tại Khon Kaen, đặt những viên gạch đầu tiên cho nhịp cầu ngoại giao tại vùng Đông Bắc Thái Lan. Ông khẳng định, dù ở thế hệ nào, cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán cũng luôn dành trọn tâm huyết và trách nhiệm để vun đắp đơn vị, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới sự đóng góp bằng "cả trái tim yêu thương" của bà con kiều bào và bạn bè quốc tế.

Hành trình phát triển của Tổng Lãnh sự quán trong 30 năm qua luôn có dấu ấn đậm nét của sự đồng lòng từ cộng đồng kiều bào và sự hỗ trợ chí tình của chính quyền sở tại. Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, khẳng định Tổng Lãnh sự quán không chỉ là cơ quan đại diện mà còn là "điểm tựa vững chắc" của bà con.

"30 năm là chặng đường đủ dài để khẳng định những đóng góp to lớn của Tổng Lãnh sự quán. Đây không chỉ là nhịp cầu ngoại giao mà còn là mái nhà chung ấm áp để Kiều bào hướng về quê hương, giữ gìn bản sắc dân tộc và hội nhập bền vững vào nước sở tại", ông Hồ Văn Lâm nói.

Về phía chính quyền địa phương, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen, ông Yutthaporn Pirunsan, dành những lời tốt đẹp ca ngợi tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Ông ví Tổng Lãnh sự quán như một "biểu tượng sống động của tình thân hữu" và cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt: "Mọi người dân Việt Nam đến thăm và cư trú tại Khon Kaen sẽ luôn nhận được sự đón tiếp nồng hậu như những người thân trong gia đình. Chúc cho quan hệ Thái Lan - Việt Nam mãi mãi phồn vinh và bền vững".

Sau 3 thập kỷ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình: từ việc thúc đẩy thương mại - đầu tư đến việc kết nối những trái tim của những người con xa xứ và những người bạn Thái Lan.

Sự kiện lần này không chỉ là một cột mốc kỷ niệm, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để các thế hệ cán bộ ngoại giao tiếp tục "viết tiếp những trang sử tươi sáng", đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, sâu sắc và bền vững hơn.

Một số hình ảnh tại Lễ kỉ niệm:

Tiết mục múa rồng chào mừng Lễ kỉ niệm.

Đại biểu khách mời và đông đảo kiều bào tại Đông Bắc Thái Lan tham dự Lễ kỉ niệm tại Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen chiều 22/4/2026.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh xúc động nhắc lại dấu mốc ba thập kỷ thành lập Cơ quan đại diện Việt Nam tại Khon Kaen.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen, ông Yutthaporn Pirunsan dành những lời tốt đẹp ca ngợi tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, khẳng định Tổng lãnh sự quán là điểm tựa vững chắc của bà con kiều bào.

“Ở cho người ta thương, đi cho người ta nhớ” – Phương châm sống và làm việc đầy nhân văn được ông Nguyễn Viết Loan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, gửi gắm đến các thế hệ nhà ngoại giao trẻ.

Lễ cắt băng khánh thành phòng truyền thống và khai trương triển lãm ảnh Hành trình 30 năm thi đua làm theo lời Bác.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh (giữa) cùng các đại biểu khách mời tham quan phòng truyền thống.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh chụp ảnh lưu niệm cùng kiều bào tại Đông Bắc Thái Lan.