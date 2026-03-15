57 xã, phường tại Cần Thơ có số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã được thành phố Cần Thơ đẩy mạnh và triển khai đồng bộ. Đặc biệt, hình thức tuyên truyền lưu động được tăng cường đến tận các ngõ hẻm, khu vực vùng sâu, vùng xa, đảm bảo thông tin xuyên suốt đến mọi tầng lớp nhân dân. Hoạt động này đã góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của ngày bầu cử, tạo nên khí thế sôi nổi và sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Cử tri thành phố Cần Thơ phấn khởi, tích cực hưởng ứng ngày bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao

Tại các khu vực bầu cử, cử tri phấn khởi, tích cực hưởng ứng ngày bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự quan tâm và nhận thức sâu sắc về quyền và nghĩa vụ công dân. Đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử cũng đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Ông Mai Văn Hồng - cử tri ấp Nhơn Thuận 1B, xã Tân Hòa chia sẻ: “Tôi chọn người có tài, có đức để bầu vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân của thành phố Cần Thơ với xã Tân Hòa. Nói chung là bà con cử tri đi là rất sớm, rất đông. Không khí bầu cử rất tưng bừng, phấn khởi, rất trật tự, rất an toàn”.