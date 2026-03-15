57 xã, phường tại Cần Thơ có số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%

Chủ Nhật, 20:33, 15/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ, đến 19h tối nay ngày 15/3, toàn thành phố có hơn 2.873.000 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,85%. Trong đó, có 57/103 xã, phường có số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100% (tăng 35 đơn vị so với kết quả báo cáo lúc 15h).

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã được thành phố Cần Thơ đẩy mạnh và triển khai đồng bộ. Đặc biệt, hình thức tuyên truyền lưu động được tăng cường đến tận các ngõ hẻm, khu vực vùng sâu, vùng xa, đảm bảo thông tin xuyên suốt đến mọi tầng lớp nhân dân. Hoạt động này đã góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của ngày bầu cử, tạo nên khí thế sôi nổi và sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. 

Cử tri thành phố Cần Thơ phấn khởi, tích cực hưởng ứng ngày bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao

Tại các khu vực bầu cử, cử tri phấn khởi, tích cực hưởng ứng ngày bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự quan tâm và nhận thức sâu sắc về quyền và nghĩa vụ công dân. Đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử cũng đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Ông Mai Văn Hồng - cử tri ấp Nhơn Thuận 1B, xã Tân Hòa chia sẻ: “Tôi chọn người có tài, có đức để bầu vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân của thành phố Cần Thơ với xã Tân Hòa. Nói chung là bà con cử tri đi là rất sớm, rất đông. Không khí bầu cử rất tưng bừng, phấn khởi, rất trật tự, rất an toàn”.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Ngư dân Gia Lai tạm gác chuyến biển, nô nức trong ngày hội bầu cử
Ngư dân Gia Lai tạm gác chuyến biển, nô nức trong ngày hội bầu cử

VOV.VN - Trong không khí của ngày hội toàn dân, khắp các nẻo đường từ thành thị đến các xã vùng biển của tỉnh Gia Lai đều rực rỡ cờ hoa. Với những người dân miền biển, hôm nay không chỉ là ngày thực hiện quyền công dân, mà còn là dịp để họ gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình.

Ngư dân Gia Lai tạm gác chuyến biển, nô nức trong ngày hội bầu cử

Ngư dân Gia Lai tạm gác chuyến biển, nô nức trong ngày hội bầu cử

VOV.VN - Trong không khí của ngày hội toàn dân, khắp các nẻo đường từ thành thị đến các xã vùng biển của tỉnh Gia Lai đều rực rỡ cờ hoa. Với những người dân miền biển, hôm nay không chỉ là ngày thực hiện quyền công dân, mà còn là dịp để họ gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình.

Kết quả bầu cử phản ánh lòng dân Tây Bắc luôn hướng về Đảng
Kết quả bầu cử phản ánh lòng dân Tây Bắc luôn hướng về Đảng

VOV.VN - Hôm nay, trong ngày hội lớn của đất nước, dù đường xá cách trở, đi lại nhiều nơi còn khó khăn, nhưng cử tri 5 tỉnh Tây Bắc là Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ vẫn đi bỏ phiếu từ rất sớm và rất đầy đủ.

Kết quả bầu cử phản ánh lòng dân Tây Bắc luôn hướng về Đảng

Kết quả bầu cử phản ánh lòng dân Tây Bắc luôn hướng về Đảng

VOV.VN - Hôm nay, trong ngày hội lớn của đất nước, dù đường xá cách trở, đi lại nhiều nơi còn khó khăn, nhưng cử tri 5 tỉnh Tây Bắc là Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ vẫn đi bỏ phiếu từ rất sớm và rất đầy đủ.

Đồng bào các dân tộc vùng biên xứ Thanh nô nức đi bầu cử
Đồng bào các dân tộc vùng biên xứ Thanh nô nức đi bầu cử

VOV.VN - Từ sáng sớm, đồng bào các dân tộc vùng biên xứ Thanh đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ghi nhận của phóng viên tại xã biên giới Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa cũ) và xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát cũ), nơi có tới 98% đồng bào Mông sinh sống.

Đồng bào các dân tộc vùng biên xứ Thanh nô nức đi bầu cử

Đồng bào các dân tộc vùng biên xứ Thanh nô nức đi bầu cử

VOV.VN - Từ sáng sớm, đồng bào các dân tộc vùng biên xứ Thanh đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ghi nhận của phóng viên tại xã biên giới Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa cũ) và xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát cũ), nơi có tới 98% đồng bào Mông sinh sống.

