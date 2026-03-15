Kết quả bầu cử phản ánh lòng dân Tây Bắc luôn hướng về Đảng

Chủ Nhật, 19:58, 15/03/2026
VOV.VN - Hôm nay, trong ngày hội lớn của đất nước, dù đường xá cách trở, đi lại nhiều nơi còn khó khăn, nhưng cử tri 5 tỉnh Tây Bắc là Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ vẫn đi bỏ phiếu từ rất sớm và rất đầy đủ.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở các tỉnh trong khu vực Tây Bắc đều rất cao, khoảng trên 90% ngay từ buổi sáng, và từ trên 96% đến trên 99% vào 16h chiều nay, thuộc top đầu cả nước, kết quả này thể hiện niềm tin son sắt hướng về Đảng, vào sự đổi mới của quê hương, đất nước.

Ghi nhận tại nhà văn hóa bản Thèn Sin 1, thuộc tổ bầu cử số 5 xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu không khí ngày hội bầu cử đã rất rộn ràng từ sáng sớm. Hơn 330 cử tri của bản, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái đã có mặt đông đủ tại điểm bỏ phiếu, trong đó có những cụ già tóc đã bạc nhưng trong ánh mắt chất đầy sự tự tin, phấn khởi.

ket qua bau cu phan anh long dan tay bac luon huong ve Dang hinh anh 1
Cử tri xã Lâm Thượng (Lào Cai) đi bỏ phiếu ngay từ buổi sáng dù trời mưa phùn

Cử tri Vàng Văn Khu chia sẻ, mỗi lá phiếu là niềm tin của bà con gửi gắm đến Đảng, Quốc hội, Chính phủ và những đại biểu dân cử, làm sao đại diện được cho tiếng nói và nguyện vọng của bà con. "Tôi đã có sự lựa chọn đại biểu ngày hôm nay rồi, mong muốn bỏ phiếu cho các cán bộ về phục vụ trong xã để nhân dân được nhờ, giúp cho bà con trong bản, trong xã".

Sín Thầu là xã biên giới đặc biệt khó khăn ở vùng cực Tây của tỉnh Điện Biên, địa hình chia cắt, dân cư sống rải rác. Toàn xã có hơn 6.000 người, sinh sống tại 21 bản dọc tuyến biên giới với hai nước Lào và Trung Quốc.

ket qua bau cu phan anh long dan tay bac luon huong ve Dang hinh anh 2
Người dân bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu (Điện Biên) tham gia bỏ phiếu.

Trong sáng nay 15/3, nhiều cử tri trong xã, đặc biệt các cử tri ở Tả Kố Khừ phải đi bộ cả giờ đồng hồ có mặt tại điểm bỏ phiếu từ sớm, cầm trên tay lá phiếu mang đầy niềm tin. Chị Lỳ Mỳ Na - cử tri người dân tộc Hà Nhì chia sẻ: "Sau khi bỏ phiếu xong, bản thân tôi và các cử tri đều rất vui vì đã sáng suốt bầu ra được những người có đức có tài. Mong muốn của người dân là các đại biểu sẽ giúp người dân và địa phương ngày càng phát triển hơn".

Dù nhà cách điểm bỏ phiếu 6km, trời lại mưa phùn, đường trơn ướt nhưng chị Ma Thị Thắm, cử tri thôn Lũng Cọ, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai vẫn là một trong những người đến sớm nhất, tự tin cầm lá phiếu bầu cho những người mà chị đặt nhiều kỳ vọng. "Tôi cũng như bà con ở đây rất kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ luôn luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ đó đề xuất và ban hành những chính sách thiết thực, góp phần giúp cuộc sống của người dân vùng cao ngày càng phát triển hơn".

ket qua bau cu phan anh long dan tay bac luon huong ve Dang hinh anh 3
Cử tri Sin Suối Hồ (Lài Châu) đi bỏ phiếu từ rất sớm

Đường xa không quản ngại, mưa gió, đêm tối không làm chùn bước chân, mỗi cử tri Tây Bắc mang trong mình khát vọng quê hương được ấm no, đất nước được giàu mạnh. Mỗi lá phiếu không chỉ mang trong đó trách nhiệm mà là cả tấm lòng của đồng bào các dân tộc nơi phên dậu tổ quốc.

Theo thống kê của các tỉnh trong khu vực, đến cuối giờ sáng nay, hầu hết các địa phương đều ghi nhận số cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 90%. Đặc biệt, đến 16h chiều, tại cả 5 tỉnh Tây Bắc, số cử tri đi bỏ phiếu đều đạt từ trên 96% đến trên 99%. Đặc biệt tại tỉnh biên giới như Lào Cai, số cử tri đi bỏ phiếu đạt tới 99,8%.

xa_binh_lieu_tiep_tuc_ra_soat_danh_sach_cu_tri_tuyen_truyen_rong_rai_toi_ba_con_nhan_dan_.jpg

Miền núi, hải đảo Quảng Ninh hướng về ngày hội bầu cử

VOV.VN - Cử tri các khu vực miền núi, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh đang sống trong những ngày ngập tràn khí thế hướng về ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các công tác khánh tiết, tuyên truyền được chuẩn bị chu đáo càng khiến cho không khí thêm phần rộn rã.

Tình nguyện viên góp phần làm nên thành công ngày bầu cử

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đi bầu cử, các lực lượng tình nguyện  có mặt tại các điểm bầu cử đã trở thành “cánh tay nối dài”, góp phần tạo nên thành công của ngày bầu cử.

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đi bầu cử, các lực lượng tình nguyện  có mặt tại các điểm bầu cử đã trở thành “cánh tay nối dài”, góp phần tạo nên thành công của ngày bầu cử.

Thành công công tác bầu cử, Khánh Hòa sớm tổ chức họp HĐND các cấp

VOV.VN - Tối nay (15/3), Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra rất thành công, đến 17h tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 99%, 47/65 xã, phường đặc khu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

VOV.VN - Tối nay (15/3), Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra rất thành công, đến 17h tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 99%, 47/65 xã, phường đặc khu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

Truyền thông và chuyên gia quốc tế đánh giá cao ý nghĩa ngày bầu cử tại Việt Nam

VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của nhiều chuyên gia và cơ quan truyền thông lớn trên thế giới.

VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của nhiều chuyên gia và cơ quan truyền thông lớn trên thế giới.

