Kết quả bầu cử phản ánh lòng dân Tây Bắc luôn hướng về Đảng

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở các tỉnh trong khu vực Tây Bắc đều rất cao, khoảng trên 90% ngay từ buổi sáng, và từ trên 96% đến trên 99% vào 16h chiều nay, thuộc top đầu cả nước, kết quả này thể hiện niềm tin son sắt hướng về Đảng, vào sự đổi mới của quê hương, đất nước.

Ghi nhận tại nhà văn hóa bản Thèn Sin 1, thuộc tổ bầu cử số 5 xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu không khí ngày hội bầu cử đã rất rộn ràng từ sáng sớm. Hơn 330 cử tri của bản, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái đã có mặt đông đủ tại điểm bỏ phiếu, trong đó có những cụ già tóc đã bạc nhưng trong ánh mắt chất đầy sự tự tin, phấn khởi.

Cử tri xã Lâm Thượng (Lào Cai) đi bỏ phiếu ngay từ buổi sáng dù trời mưa phùn

Cử tri Vàng Văn Khu chia sẻ, mỗi lá phiếu là niềm tin của bà con gửi gắm đến Đảng, Quốc hội, Chính phủ và những đại biểu dân cử, làm sao đại diện được cho tiếng nói và nguyện vọng của bà con. "Tôi đã có sự lựa chọn đại biểu ngày hôm nay rồi, mong muốn bỏ phiếu cho các cán bộ về phục vụ trong xã để nhân dân được nhờ, giúp cho bà con trong bản, trong xã".

Sín Thầu là xã biên giới đặc biệt khó khăn ở vùng cực Tây của tỉnh Điện Biên, địa hình chia cắt, dân cư sống rải rác. Toàn xã có hơn 6.000 người, sinh sống tại 21 bản dọc tuyến biên giới với hai nước Lào và Trung Quốc.

Người dân bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu (Điện Biên) tham gia bỏ phiếu.

Trong sáng nay 15/3, nhiều cử tri trong xã, đặc biệt các cử tri ở Tả Kố Khừ phải đi bộ cả giờ đồng hồ có mặt tại điểm bỏ phiếu từ sớm, cầm trên tay lá phiếu mang đầy niềm tin. Chị Lỳ Mỳ Na - cử tri người dân tộc Hà Nhì chia sẻ: "Sau khi bỏ phiếu xong, bản thân tôi và các cử tri đều rất vui vì đã sáng suốt bầu ra được những người có đức có tài. Mong muốn của người dân là các đại biểu sẽ giúp người dân và địa phương ngày càng phát triển hơn".

Dù nhà cách điểm bỏ phiếu 6km, trời lại mưa phùn, đường trơn ướt nhưng chị Ma Thị Thắm, cử tri thôn Lũng Cọ, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai vẫn là một trong những người đến sớm nhất, tự tin cầm lá phiếu bầu cho những người mà chị đặt nhiều kỳ vọng. "Tôi cũng như bà con ở đây rất kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ luôn luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ đó đề xuất và ban hành những chính sách thiết thực, góp phần giúp cuộc sống của người dân vùng cao ngày càng phát triển hơn".

Cử tri Sin Suối Hồ (Lài Châu) đi bỏ phiếu từ rất sớm

Đường xa không quản ngại, mưa gió, đêm tối không làm chùn bước chân, mỗi cử tri Tây Bắc mang trong mình khát vọng quê hương được ấm no, đất nước được giàu mạnh. Mỗi lá phiếu không chỉ mang trong đó trách nhiệm mà là cả tấm lòng của đồng bào các dân tộc nơi phên dậu tổ quốc.

Theo thống kê của các tỉnh trong khu vực, đến cuối giờ sáng nay, hầu hết các địa phương đều ghi nhận số cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 90%. Đặc biệt, đến 16h chiều, tại cả 5 tỉnh Tây Bắc, số cử tri đi bỏ phiếu đều đạt từ trên 96% đến trên 99%. Đặc biệt tại tỉnh biên giới như Lào Cai, số cử tri đi bỏ phiếu đạt tới 99,8%.