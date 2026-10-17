80 năm sự kiện Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh: Bài học ngoại giao còn nguyên giá trị

Ngày 17/10, tại phường Cam Ranh, Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề “Sự kiện vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc”.

Ngày 18/10/1946, trên đường từ Pháp trở về nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh hội kiến Cao ủy Pháp ở Đông Dương d’Argenlieu tại vịnh Cam Ranh. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tình hình đất nước có nhiều khó khăn, phức tạp, sau khi hai bên ký Tạm ước ngày 14/9/1946. Trước sức ép của phía Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên trì tìm kiếm giải pháp hòa bình, đồng thời kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích dân tộc.

Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ

Phân tích bối cảnh cuộc hội kiến, Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5, cho rằng việc phía Pháp chọn vịnh Cam Ranh và đón Chủ tịch Hồ Chí Minh lên tuần dương hạm vừa thể hiện sức mạnh hải quân, vừa nhằm gây sức ép trong đàm phán với Việt Nam. Trước yêu cầu của phía Pháp về việc lực lượng vũ trang Việt Nam ở Nam Bộ và Trung Bộ rút ra Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên quyết bảo vệ lập trường của Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải nhấn mạnh: “Trong hoàn cảnh đất nước đứng trước nhiều khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chủ động, kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; kiên trì mục tiêu hòa bình, tranh thủ mọi khả năng hòa hoãn để củng cố và chuẩn bị lực lượng. Việc Người không chấp nhận yêu cầu rút lực lượng vũ trang Việt Nam khỏi Nam Bộ thể hiện rõ nguyên tắc độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước là những vấn đề không thể nhân nhượng”.

Tượng đài Bác Hồ bên bờ vịnh Cam Ranh

Từ sự kiện này, tham luận rút ra bài học cho công tác đối ngoại quốc phòng hiện nay: kiên định nguyên tắc, linh hoạt về biện pháp, chủ động nắm chắc tình hình để tránh bị động, bất ngờ; kết hợp chặt chẽ hợp tác với đấu tranh, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong khẳng định, hội thảo có ý nghĩa chính trị, lịch sử và khoa học sâu sắc, góp phần làm sáng tỏ tư tưởng, bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Sự kiện cũng nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử của quê hương.

“Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh là niềm vinh dự, tự hào sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa. Niềm tự hào ấy cũng nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và người dân có trách nhiệm trân trọng, gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử của quê hương; đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, với tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước”, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong cho biết.

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Sự kiện vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc”.

Phân tích ý nghĩa của sự kiện đối với công tác đối ngoại hiện nay, các tham luận nhấn mạnh sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối thoại, kiên định nguyên tắc, tận dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ đối phương để phân hóa đối phương, đồng thời tăng cường thực lực đã giúp cách mạng vượt qua tình thế hiểm nghèo. Đó là bản lĩnh và nghệ thuật ngoại giao sắc bén của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện ở tư duy chiến lược sâu sắc, nắm bắt thời cơ nhạy bén và cách ứng xử điềm tĩnh, nhân văn.

Theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bối cảnh hiện nay đã khác xa năm 1946, song phương pháp nhận định tình hình, lựa chọn hành động và tạo dựng sức mạnh để thực hiện mục tiêu dân tộc vẫn còn nguyên giá trị. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa những mục tiêu này, khát vọng phát triển phải chuyển hóa thành năng lực quốc gia và kết quả cụ thể; đồng thời kiên định độc lập, tự chủ, chủ động giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, xây dựng thực lực và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Đối với Khánh Hòa, dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử trong quá trình phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn, phát triển kinh tế cần gắn với văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và gìn giữ các giá trị lịch sử, góp phần bồi đắp bản sắc, tình yêu quê hương và trách nhiệm của các thế hệ.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

Ông Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: “Từ sự kiện năm 1946 và phương pháp tư duy, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, Khánh Hòa có thể rút ra những gợi mở trong hội nhập quốc tế và triển khai công tác đối ngoại phục vụ mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh cần tính toán phát triển các trung tâm chuyên ngành, đưa du lịch vươn tầm quốc tế, xây dựng hệ thống logistics đồng bộ, phát huy thế mạnh kinh tế biển”.

Từ sự kiện vịnh Cam Ranh năm 1946, bài học về bản lĩnh, tư duy chiến lược và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh tiếp tục gợi mở cho Khánh Hòa trong mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy lợi thế kinh tế biển và huy động nguồn lực phục vụ phát triển.