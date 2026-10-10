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Đeo kính VR, sống lại thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Thứ Bảy, 19:33, 10/10/2026
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VOV.VN - Trở lại Hà Nội dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chương trình thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” đưa người dân, du khách hòa mình vào không khí lịch sử tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Từng thu hút sự quan tâm của công chúng tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình trải nghiệm thực tế ảo VR “Trở về thời khắc thiêng liêng” năm nay tiếp tục trở lại Thủ đô, mang đến cho người dân và du khách cơ hội sống lại không khí tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Hoạt động diễn ra từ hôm nay (10/10) tại Phố sách Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026).

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Người tham gia như hòa mình vào biển người tại Quảng trường Ba Đình

Ngay từ sớm, rất đông người dân và du khách đã có mặt trên phố 19/12 háo hức chờ đến lượt trải nghiệm. Trong dòng người ấy có nhiều học sinh, sinh viên và các gia đình.

Rảo bước cùng các bạn lớp 7A3, Trường Vinschool, em Nguyễn Phương Nhi cảm thấy rất thích thú so với khi tìm hiểu qua sách vở, tư liệu. “Mặc dù trước đó, em đã biết đến sự kiện lịch sử này, nhưng khi đến đây, em hiểu rõ hơn và có cảm nhận chân thật hơn”, em Nhi cho biết.

Xuất phát từ Phú Thọ, chị Vương Thuý Hòa cùng nhóm bạn mặc áo cờ đỏ sao vàng đã có mặt từ sớm để trải nghiệm không gian lịch sử đặc biệt này. Chị cho biết, hôm nay là lần đầu tiên, trong không khí Giải phóng Thủ đô hào hùng, có cơ hội để trải nghiệm công nghệ thực tế ảo này, mình cảm thấy rất hồi hộp.

“Lúc được đeo kính thực tế ảo, tim mình đập nhanh, cảm giác khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập rất tự hào”, chị Hòa chia sẻ.

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Chương trình diễn ra đến hết ngày 11/10 tại Phố sách Hà Nội

Chỉ với một chiếc kính thực tế ảo, không gian và thời gian như được thu hẹp lại. Người tham gia như hòa mình vào biển người tại Quảng trường Ba Đình, hướng về lễ đài và lắng nghe giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian buổi lễ, hình ảnh dòng người và những chi tiết xung quanh được tái hiện sống động, gợi lên những cảm xúc đặc biệt đối với những người trải nghiệm. Chị Nguyễn Thanh Hà, ở phường Cửa Nam chia sẻ, đến lúc này, sau khi đã trải nghiệm được một lúc, tôi vẫn cảm thấy rất xúc động, rất tự hào về truyền thống đất nước, và rất mong các bạn nhỏ sẽ tới đây và được trải nghiệm như tôi.

“Hình ảnh 3D nổi làm cho bản thân tôi như được sống lại những thời khắc cách đây 81 năm. Khó có thể diễn tả cảm xúc tự hào, hãnh diện như thế nào khi nghe lời của Bác cũng như được hoà vào dòng người và hô to lời hứa Xin thề”, chị Hà cho biết.

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Ngay từ sớm, rất đông người dân và du khách đã có mặt trên phố 19/12 háo hức chờ đến lượt trải nghiệm

Cũng tại sự kiện, em Hoài Linh, sinh sống ở phường Hà Đông, Hà Nội cho biết, cảm thấy không khí rất hào hùng, cảm giác như mình đặt chân vào đấy. Em nói về cảm giác của mình khi thấy xoay xung quanh, cảm giác như tất cả mọi người đang vây quanh mình.

“Bác Hồ ở trên khán đài mình cũng có thể ngước lên nhìn, nghe rõ tận tai, rất thú vị và hào hứng. Ông cha ta đã cố gắng như này thì mình cũng phải cố gắng để đất nước phát triển hơn”, em Linh xúc động nói.

Sau lần đầu ra mắt tại Hà Nội năm 2025, “Trở về thời khắc thiêng liêng” tiếp tục được đưa đến nhiều địa phương và di tích lịch sử, trong đó có Quảng Ninh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Dinh Độc Lập (TP.HCM) và Đà Nẵng.

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Chương trình lần đầu tổ chức vào năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc Khánh 2/9

Việc chương trình quay trở lại Hà Nội trong năm nay tiếp tục mở ra cơ hội để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trân trọng những giá trị lịch sử được các thế hệ cha anh vun đắp. Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” sẽ diễn ra đến hết ngày 11/10.

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Trải nghiệm thực tế ảo "Trở về thời khắc thiêng liêng" của VOV tại Dinh Độc lập

VOV.VN - Công nghệ mở ra cánh cửa để thế hệ hôm nay được trở về quá khứ, hòa vào dòng người và chứng kiến thời khắc lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập qua trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” do VOV tái hiện. Chương trình phục vụ miễn phí người dân tại Dinh Độc Lập, TP.HCM từ ngày 19-20/8/2026.

Minh Ngọc/VOV1
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