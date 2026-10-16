Khánh Hòa vận động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa

Trong thư ngỏ, UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh địa phương là vùng đất gắn liền với những thăng trầm lịch sử trong quá trình khai phá, khai thác và bảo vệ biển, đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa - vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Bảo tàng Trường Sa được định hướng trở thành thiết chế văn hóa - giáo dục đa năng, hiện đại, tiêu biểu của tỉnh, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Bảo tàng Trường Sa hướng ra biển Đông, được UBND tỉnh Khánh Hòa xây dựng trên diện tích khoảng 1,7 héc-ta bên cạnh Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phối cảnh Bảo tàng Trường Sa)

Để làm phong phú nội dung trưng bày, đáp ứng nguyện vọng của người dân, UBND tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị tại các tỉnh, thành phố, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài hiến tặng, chuyển giao hoặc cung cấp thông tin về tài liệu, hiện vật liên quan đến Trường Sa.

Các tài liệu, hiện vật vận động hiến tặng tập trung vào những nhóm phản ánh diện mạo Trường Sa; vị trí, vai trò và tầm vóc chiến lược của quần đảo đối với lịch sử Việt Nam; hoạt động của quân và dân, quá trình xây dựng, phát triển Trường Sa; đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên đảo. Ngoài ra, bảo tàng tiếp nhận những tài liệu, hiện vật thể hiện tình cảm, sự gắn bó và đóng góp của đất liền đối với Trường Sa.

Phối cảnh khu trưng bày bên trong Bảo tàng Trường Sa.

UBND tỉnh cam kết các tài liệu, hiện vật gửi về Bảo tàng Trường Sa sẽ được kiểm kê, thẩm định, phân loại, bảo quản và tôn vinh trang trọng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Việc hiến tặng hiện vật rất quan trọng, rất cấp thiết. Bởi vì nếu bảo tàng không có di vật, không có các chứng cứ, rõ ràng sẽ không có sức sống. Để bảo tàng Trường Sa thực sự là nơi để tưởng nhớ, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ cần phải có sự sắp xếp thành câu chuyện lịch sử xuyên suốt, liền mạch. Khi mọi người đến tham quan sẽ không bị đứt gãy cảm xúc”.

Bảo tàng Trường Sa được xây dựng liền kề Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Bảo tàng Trường Sa được UBND tỉnh Khánh Hòa xây dựng trên diện tích khoảng 1,7 héc-ta bên cạnh Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Công trình được khởi công ngày 29/4/2026, hướng ra Biển Đông, dự kiến hoàn thành trong quý I/2028. Đến nay, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã khảo sát, lập danh mục sưu tầm hơn 1.150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật phục vụ giai đoạn đầu. Các tổ chức, cá nhân có thể hiến tặng, chuyển giao hiện vật hoặc cung cấp thông tin cho Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tại số 16 đường Trần Phú, phường Nha Trang.