9 thông điệp của Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, ngày 7/10, Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026 với chủ đề: “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai” đã diễn ra phiên bế mạc, khép lại chuỗi hoạt động trao đổi học thuật, đối thoại chính sách và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản trị công.

Tại phiên bế mạc, Ban Tổ chức Diễn đàn công bố 9 thông điệp của diễn đàn năm 2026: Đặt người dân và tính bao trùm vào trung tâm của quản trị; Chuyển hóa cải cách thể chế thành năng lực thực thi; Làm cho phân cấp và phân quyền mang lại hiệu quả cho cộng đồng; Chuyển hóa nguồn lực phát triển thành các năng lực bền vững; Sử dụng chuyển đổi số để cải thiện dịch vụ công; Đưa dự báo chiến lược và học hỏi theo chu trình vào quy trình chính sách và thực thi; Tăng cường sử dụng và quản trị trí tuệ nhân tạo (AI); Đầu tư vào kỹ năng con người trong suốt quá trình chuyển đổi; Tổ chức đối tác trong nước và quốc tế xung quanh các bài toán và kết quả chung.

Phát biểu bế mạc, PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định, sau 3 ngày làm việc với các phiên toàn thể, đối thoại chính sách, tọa đàm bàn tròn và trao đổi chuyên môn, Diễn đàn quốc tế thường niên và quản trị công năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc phát biểu bế mạc Diễn đàn.

Diễn đàn đã tập trung trao đổi những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với quản trị quốc gia trong giai đoạn mới, gồm: năng lực Nhà nước, đổi mới thể chế, quản trị địa phương, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và quản trị bao trùm. Các nội dung này ngày càng có mối quan hệ chặt chẽ, trực tiếp tác động đến năng lực thích ứng và phát triển của mỗi quốc gia.

Từ những trao đổi tại diễn đàn, PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh 5 vấn đề đặt ra đối với quản trị quốc gia:

Thứ nhất, các quốc gia cần nhận diện đúng những chuyển dịch của thời đại, từ đó xác định vị trí, lợi thế và dư địa phát triển trong các cấu trúc kinh tế, công nghệ và chuỗi giá trị đang định hình.

Thứ hai, xây dựng tự chủ chiến lược trên nền tảng nội lực gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Theo đó, tự chủ không đồng nghĩa với tách biệt mà là khả năng duy trì quyền lựa chọn, năng lực hành động và sức chống chịu trước những biến động bên ngoài.

Thứ ba, cải cách phải tạo ra năng lực quản trị phát triển và những thay đổi mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được. Theo đó, hiệu quả quản trị không chỉ được đo bằng sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà quan trọng hơn là khả năng chuyển thẩm quyền thành trách nhiệm, chuyển dữ liệu thành quyết định và chuyển chủ trương thành kết quả cụ thể trong đời sống.

Thứ tư, xây dựng một nhà nước biết học hỏi, tự điều chỉnh và biết quý trọng thời gian như một nguồn lực của phát triển.

Thứ năm, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, công nghệ càng mạnh càng đòi hỏi chiều sâu trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của con người.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh, quản trị bao trùm cần được xây dựng trên ba nền tảng là: con người, niềm tin và kết nối. Công nghệ phải góp phần mở rộng cơ hội phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm phẩm giá con người; niềm tin được hình thành từ việc chính sách đi vào cuộc sống, cam kết được thực hiện và người dân được lắng nghe, phục vụ; đồng thời, đối thoại, chia sẻ và hợp tác là cơ sở để tăng cường kết nối giữa các quốc gia, dân tộc và các chủ thể phát triển.

"Không có một mô hình quản trị chung cho mọi quốc gia; giá trị của kinh nghiệm quốc tế nằm ở khả năng giúp mỗi nước nhận diện các lựa chọn, điều kiện và giới hạn để vận dụng phù hợp với thực tiễn. Việt Nam sẵn sàng tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, đồng thời, chia sẻ những bài học từ gần 40 năm đổi mới, qua đó, thúc đẩy nghiên cứu chung, đối thoại chính sách, đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế", PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc chia sẻ.