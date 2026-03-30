An Giang bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

Thứ Hai, 09:59, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI khai mạc kỳ họp thứ nhất - kỳ họp mở đầu cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang trao giấy chứng nhận cho 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh An Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2026-3031.

Kỳ họp lần này, các địa biểu sẽ tiến hành bầu các chức danh của thường trực HĐND tỉnh An giang khoá XI; bầu chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng các ban của HĐND tỉnh; thành lập Ban dân tộc; bầu chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên UBND tỉnh; bầu hội thẩm nhân dân. 

Đại diện Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời đại diện thường trực HĐND tỉnh khoá XI trình 2 tờ trình dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các cuộc họp thường lệ 2026, dự thảo nghị quyết về ban hành quy chế làm việc của HĐND tỉnh khoá XI. 

an giang bau cac chuc danh chu chot hDnd va ubnd tinh hinh anh 1
Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch HDND tỉnh An Giang khoá X cho rằng, kỳ họp thứ nhất được tổ chức sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước, không chỉ bảo đảm tính kịp thời trong kiện toàn tổ chức, mà còn thể hiện rõ quyết tâm đưa bộ máy vào vận hành ngay, không để làm chậm nhịp phát triển.

Đây không chỉ là kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND, UBND tỉnh, mà còn là bước đặt nền móng cho cách thức vận hành của cả nhiệm kỳ. Những nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp này, từ xác nhận tư cách đại biểu, bầu các chức danh chủ chốt, đến việc thông qua quy chế làm việc và kế hoạch hoạt động, đều gắn trực tiếp tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong suốt 5 năm tới.   

an giang bau cac chuc danh chu chot hDnd va ubnd tinh hinh anh 2
Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI khai mạc kỳ họp thứ nhất - kỳ họp mở đầu cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang cho rằng, song song với việc kiện toàn tổ chức bộ máy cần khẩn trương đưa bộ máy vào vận hành thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Đây là tiền đề quyết định cho sự thành công của cả nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị ngay sau kỳ họp này, thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND tỉnh và từng vị địa biểu HĐND tỉnh các đại biểu phải bắt tay ngay vào công việc, không để xảy ra tình trạng lúng túng trong điều hành, chậm trễ trong tổ chức thực hiện hoặc thiếu đồng bộ trong phối hợp ngay từ đầu nhiệm kỳ. 

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Bắc Ninh bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh
Bắc Ninh bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

VOV.VN - Chiều 27/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân theo quy định của pháp luật.

Bắc Ninh bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Bắc Ninh bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

VOV.VN - Chiều 27/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân theo quy định của pháp luật.

Các địa phương công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu
Các địa phương công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

VOV.VN - Tại một số địa phương trên cả nước, HĐND tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Các địa phương công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

Các địa phương công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

VOV.VN - Tại một số địa phương trên cả nước, HĐND tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Hà Nội chốt danh sách lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu
Hà Nội chốt danh sách lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

VOV.VN - Danh sách người lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND Thành phố gồm 7 người. Danh sách người lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND Thành phố gồm 21 người.

Hà Nội chốt danh sách lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

Hà Nội chốt danh sách lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

VOV.VN - Danh sách người lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND Thành phố gồm 7 người. Danh sách người lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND Thành phố gồm 21 người.

