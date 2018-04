Ảnh: Thủ tướng và Phu nhân ngày đầu tiên thăm chính thức Singapore

14h ngày 25/4 giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến Singapore, bắt đầu thăm chính thức nước này. Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Changi (Ảnh:TTXVN) Tại Cung Istana, Trụ sở Nhà nước và Chính phủ Singapore, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Singapore. Trong ảnh: Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: TTXVN) Cung Istana là một khu khuôn viên xanh rộng lớn, nằm ngay trong lòng trung tâm sầm uất của Singapore. Istana trong tiếng Malay cũng có nghĩa là "cung điện". Cung mở cửa cho người dân vào tham quan trong những dịp lễ kỷ niệm lớn của đất nước. (Ảnh: TTXVN) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trên bục danh dự (Ảnh: VGP) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự (Ảnh:VGP) Hai Thủ tướng cùng phu nhân. (Ảnh: TTXVN) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ lưu niệm (Ảnh: TTXVN) Chiều 25/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chào xã giao Tổng thống Singapore Halimah Yacob. Lãnh đạo Singapore bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Singapore lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm lập Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore. (Ảnh: VGP) Tiếp đó, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hai Thủ tướng nhấn mạnh cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng, an ninh; chú trọng hợp tác thực tế giữa hải quân, không quân, cứu hộ - cứu nạn, công nghệ quốc phòng; nghiên cứu chiến lược và trao đổi thông tin tình báo; tăng cường giao lưu sỹ quan trẻ; giao lưu tàu hải quân; phối hợp giải quyết các thách thức an ninh chung... Trong ảnh: Hai Thủ tướng bắt tay trước khi hội đàm. (Ảnh: TTXVN) Hai bên khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, giải quyết hòa bình các tranh chấp, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hai bên tái khẳng định ủng hộ việc sớm hoàn tất Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và có tính ràng buộc. (Ảnh: VGP) Hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung giữa hai nước, trong đó tái khẳng định cam kết duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, đối thoại nhằm trao đổi quan điểm, lập trường và sáng kiến về các vấn đề chiến lược. (Ảnh: VGP) Nhân dịp này, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác trên các lĩnh vực tài nguyên- môi trường, ngân hàng; năng lượng tái tạo, khí thiên nhiên hóa lỏng, khoa học và công nghệ…(Ảnh: VGP)

Hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung giữa hai nước, trong đó tái khẳng định cam kết duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, đối thoại nhằm trao đổi quan điểm, lập trường và sáng kiến về các vấn đề chiến lược. (Ảnh: VGP) Nhân dịp này, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác trên các lĩnh vực tài nguyên- môi trường, ngân hàng; năng lượng tái tạo, khí thiên nhiên hóa lỏng, khoa học và công nghệ…(Ảnh: VGP)