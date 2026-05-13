中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới

Thứ Tư, 10:40, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X Bùi Thị Minh Hoài, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 13/5, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã trình bày báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

ba bui thi minh hoai tai dac cu chu tich Uy ban trung uong mttq viet nam khoa moi hinh anh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ.

Theo đó, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất, để hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và các chức danh trong Ban Thường trực, các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị đã hiệp thương cử 70 người tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI; hiệp thương cử 12 người tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử 8 người là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X Bùi Thị Minh Hoài, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với MTTQ Việt Nam.

Nhấn mạnh sự tín nhiệm của Đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với các nhân sự MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Để hoàn thành trọng trách này, bên cạnh những nỗ lực của tập thể Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, bà Bùi Thị Minh Hoài mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, bà mong nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, đồng bào ta ở nước ngoài và các tổ chức thành viên trong thời gian tới.

Lê Anh/VOV.VN
Tag: MTTQ Việt Nam hiệp thương cử nhân sự đại hội XI MTTQ Việt Nam Bà Bùi Thị Minh Hoài
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sáng nay, bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Sáng nay, bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Sáng nay (13/5), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên bế mạc.

Sáng nay, bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng nay, bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Sáng nay (13/5), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên bế mạc.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Sáng nay (12/5), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Sáng nay (12/5), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XI của MTTQ Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XI của MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 12/5.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XI của MTTQ Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XI của MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 12/5.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội