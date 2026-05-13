Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới

Sáng 13/5, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã trình bày báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ.

Theo đó, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất, để hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và các chức danh trong Ban Thường trực, các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị đã hiệp thương cử 70 người tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI; hiệp thương cử 12 người tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử 8 người là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X Bùi Thị Minh Hoài, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với MTTQ Việt Nam.

Nhấn mạnh sự tín nhiệm của Đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với các nhân sự MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Để hoàn thành trọng trách này, bên cạnh những nỗ lực của tập thể Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, bà Bùi Thị Minh Hoài mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, bà mong nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, đồng bào ta ở nước ngoài và các tổ chức thành viên trong thời gian tới.

